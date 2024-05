Kleinmachnow und Teltow rufen zum Radkilometersammeln auf

Die Gemeinde Kleinmachnow und die Stadt Teltow rufen vom 3. bis 23. Juni wieder zur Teilnahme am STADTRADELN auf. In diesem Jahr findet die Aktion als „Nachbarschaftsduell“ für beide Kommunen zeitgleich statt. Ziel des Freundschaftsradelns ist es, die Vorteile des Radfahrens über die Ortsgrenzen hinaus bekannt zu machen und gleichzeitig etwas für das Klima zu tun.

Mit der Teilnahme am STADTRADELN möchten die Kommunen Teltow und Kleinmachnow auch 2024 ihre Bürgerinnen und Bürger motivieren, den eigenen Ort und die Umgebung auf zwei Rädern zu erkunden. Denn wer Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegt, tut nicht nur etwas für die eigene Gesundheit, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit sportlichem Ehrgeiz gemeinsam Radkilometer sammeln

Neu ist in diesem Jahr, dass die Aktion als kleines „Nachbarschaftsduell“ durchgeführt wird. Ziel ist es, den Sportsgeist zu wecken und so über die jeweiligen Ortsgrenzen hinweg für die vielen Vorteile des Radfahrens zu werben. Auch die Verwaltungsmitarbeiter der jeweiligen Rathäuser treten gegeneinander an.

Foto (Stadt Teltow): Die Bürgermeister Michael Grubert (l.) und Thomas Schmidt aus Kleinmachnow und Teltow verabreden sich auf der Rammrathbrücke zum sportlichen Nachbarschaftsduell.

Am 3. Juni startet die Aktion mit einer gemeinsamen Auftakttour. Treffpunkt für das Team Kleinmachnow ist 17 Uhr am Rathausmarkt Kleinmachnow, Förster-Funke-Allee. Das Team Teltow trifft sich zeitgleich am Rathaus in Teltow, Marktplatz 1-3. Die Radelfans aus beiden Orten treffen sich dann am Teltower Stadthafen, um dort gemeinsam auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison mit einem kühlen Radler anzustoßen.

Während des Aktionszeitraums wird ein Fahrrad im Bereich der Ortsgrenze an der Rammrathbrücke den aktuellen Kilometerstand der beiden Kommunen präsentieren und zu sportlichen Höchstleistungen anspornen.

Die beiden Kommunen laden alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich online zu registrieren als Einzelperson oder Team anzumelden und gemeinsam möglichst viele Radkilometer sammeln.

Foto: Pixabay.com