Am Abend des 3. Mai wurde der 41-jährige SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten für seine Partei überfallen. Er wurde dabei schwer verletzt. Wie der SPD-Landesverband Sachsen mitteilte, musste Ecke am Sonntag operiert werden. Ecke habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten. Die Polizei konnte alle vier Tatverdächtigen ermitteln. Dazu der Brandenburger Europa-Abgeordneten Dr. Christian Ehler MdEP (EVP/CDU).

„Ich verurteile den Angriff auf das Schärfste. Matthias Ecke ist ein wirklich kompetenter, aufrechter und sehr sympathischer Kollege. Ich habe mich mit ihm immer parteiübergreifend für die Interessen der neuen Bundesländer in Europa engagiert.

Der Angriff ist Teil einer Radikalisierung von links und rechts in unserer Gesellschaft, der die linken Extremisten, aber vor allem die AFD, rhetorisch Vorschub geleistet haben und die immer mehr eskaliert. Die manchmal schweigende Mehrheit in unserer Gesellschaft muss jetzt aufstehen und begreifen, dass wir viel ernsthafter für die Demokratie in Deutschland einstehen müssen. Ich hoffe, dass die Täter bald gefasst und aufs Härteste verurteilt werden.

Ich wünsche Matthias Ecke von Herzen gute Besserung und dass er seine politische Arbeit fortsetzen kann.“

Foto: Dr. Christian Ehler