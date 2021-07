Generationenspaziergang zur Mauergeschichte

Am 13. August jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. Aus diesem Anlass werden am 18. Juli und am 15. August „Generationenspaziergänge“ entlang des früheren Mauerstreifens angeboten. Die Route führt von der Teltower Knesebeckbrücke auf etwa 3,5 Kilometern zur Kirschblütenallee zwischen Teltow und Lichterfelde-Süd. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort.

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen kommunistischen Diktatur lädt zu einem geführten und moderierten Spaziergang entlang der ehemaligen Grenze zwischen Teltow und West-Berlin ein. Die erste Führung findet am 18. Juli statt, der zweite Spaziergang folgt am 15. August. An unterschiedlichen Stationen des Weges wird der Ausbau des Grenzregimes nachvollzogen und nach Spuren historischer Überreste gesucht. Im Zentrum des Spaziergangs stehen Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Teltow und Lichterfelde, die ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit und an der Berliner Mauer teilen. Ziel ist es, miteinander über das Erlebte ins Gespräch zu kommen und nachzuvollziehen, welche Auswirkungen der Bau der Berliner Mauer auf Menschen in Ost und West hatte.

Startpunkt der Touren ist jeweils um 14 Uhr die Knesebeckbrücke zwischen Teltow und Zehlendorf am Berliner Mauerweg, der Endpunlt befindet sich auf der Kirschblütenallee zwischen Teltow und Lichterfelde-Süd. Der Spaziergang folgt einer Strecke von etwa 3,5 Kilometern auf asphaltiertem Weg, für die rund 2,5 Stunden Zeit vorgesehen sind. Die Teilnahme am Generationenspaziergang steht nach Voranmeldung allen Interessierten offen, egal welchen Alters. Eigene Erfahrungen und Geschichten sind im Gespräch willkommen.

Während der Veranstaltung werden Film- und Fotoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. „Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Aufnahmen Ihrer Person im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden können“, so die Veranstalter im Vorfeld. Wer nicht auf den Aufnahmen erscheinen wolle. möge die Organisatoren diesbezüglich ansprechen. Aufgrund begrenzter Teilnehmenerzahl wird um eine Anmeldung unter bettina.frevert@lakd.brandenburg.de oder 0331 23 72 92 26 gebeten. PM

Symbolbild: Philipp Hochbaum