Bäume ausästen: Nicht erst schneiden, wenn es wehtut!

Auch wenn es noch nicht nach Frühling aussieht, dauert es nicht mehr lange, bis Bäume und Sträucher austreiben und uns mit ihrem üppigen Grün erfreuen. Die Fahrer und Müllwerker der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH haben auch in den Wintermonaten 2024 noch mit dem Grün der vergangenen Sommersaison zu kämpfen, d.h. mit zugewachsenen und engen Straßenlichtraumprofilen. Dieser Umstand kann die Abfallentsorgung erheblich behindern.

Rückschnitte sind in dieser Jahreszeit noch bis Ende Februar erlaubt und einfacher zu bewerkstelligen als im Frühjahr, wenn alles wächst und blüht: Die Bäume befinden sich jetzt im ruhenden „Winterschlaf“. Sie verletzen sich im Geäst weniger, als wenn sie in einigen Monaten in Saft und Blüte stehen. Die APM bittet darum, Bäume und Hecken auf eine Höhe von vier Metern zurückzuschneiden, damit Gehwege und Straßenränder frei bleiben.

Wohin mit dem Grünzeug?

Eine umweltfreundliche Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger ist das Kompostieren im eigenen Garten. Dabei entsteht wertvolle Komposterde, die wieder verwendet werden kann. Besteht diese Möglichkeit nicht, bietet der Landkreis Potsdam-Mittelmark verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten im Rahmen der Grün- und Bioabfallsammlung an:

>>Biotonne (Volumen 60 l; 120 l; 240 l)

>>Grünabfallsack (ca. 80 l)

>>1-m³-Grünabfall-Bigbag

Vorteile der Biotonne

Die Biotonne hat gegenüber dem Grünabfallsack und dem Bigbag einige Vorteile. Sie wird ganzjährig geleert und befreit ihre Besitzer von Grünabfällen und organischen Abfällen aus Küche und Garten, die nicht unbedingt kompostierbar sind (z.B. Schalen von Zitrusfrüchten). Als wiederverwendbares Abfallbehältnis ist die Biotonne jederzeit vor Ort einsatzbereit, leicht zu befüllen und zu transportieren. Zudem ist sie kostengünstiger als die Grünabfalltonne:

Ein Bio-Abfallbehälter von 240 l kostet pro Leerung derzeit 10,40 € und umfasst etwa drei Grünabfallsäcke, welche in ihrer Beschaffung zusammen in diesem Jahr 13,50 € kosten.

Die Biotonne kann über das Online-Bestellformular oder über das APM-Servicecenter angefordert werden. Die Grünabfallbehältnisse (Sack und Bigbag) sind gegen Gebühr über APM-Wertstoffhöfe in Niemegk, Teltow und Werder/H. sowie über ausgewählte Vertriebseinrichtungen im Landkreis erhältlich. Alternativ können Sie Laub und Grünabfall zu APM-Wertstoffhöfen oder zugelassenen Kompostieranlagen in Ihrer Nähe bringen. Diese Annahme ist kostenpflichtig.

Foto: APM