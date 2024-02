6. Markthallen-Galerie am Start

Abwechslungsreiche Kunst in der wundervollen Atmosphäre des Schloss Diedersdorf – das gibt es 2024 nun schon im sechsten Jahr in Folge zu erleben. Am 15. September und am 24. November finden die Kunstgalerien des Kleinbeerener Non-Profit-Unternehmens KMP Kunst Markt Portal statt. An den Terminen können Besuche von 10:00 bis 17:00 Uhr tausende Kunstwerke auf dem Gelände des Schloss Diedersdorf bei Berlin bestaunen und erwerben. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die teilnehmenden Künstler aus Brandenburg und Berlin könnten verschiedener nicht sein – von unter 30 bis über 70, von Hobbykünstlern bis zu Profis ist alles vertreten. Die Vielfältigkeit ihrer Persönlichkeiten spiegelt sich auch in ihrer Kunst wider. Von Graffiti und Fotografien über Skulpturen und Grafiken bis hin zu Malereien aller Art gibt es alles zu bestaunen. Bei bis zu 100 Künstler bei der Sommer-Galerie im September und 40 Künstler bei der Markthallen-Galerie im November ist für jeden etwas dabei. Wer auch einmal selbst künstlerisch tätig werden möchte, kann sich über das Workshop-Angebot bei den Galerien freuen. Infos zur Anmeldung zu den Workshops sind rechtzeitig vor den Veranstaltungen auf der Homepage von KMP zu finden.

KMP wurde 2017 von Lutz Rasemann gegründet. Hier mit dem KMP-Team der 5. Sommer-Galerie.

Durch die jährlich stattfindenden Ausstellungen fördert Lutz Rasemann – Inhaber von KMP Kunst Markt Portal – die Kunstszene in Brandenburg und Berlin. Er hat es sich nach seiner Pensionierung zur Aufgabe gemacht, Künstler und Kunstliebhaber einen Ort des Austausches zu bieten. Das Team rund um Lutz Rasemann besteht aus Schülern und Studenten aus der Umgebung und hilft tatkräftig bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen mit. In den letzten beiden Jahren wurden die Kunstausstellungen zudem vom Landkreis Teltow Fläming finanziell und ideell unterstützt – so hoffentlich auch 2024.

Neben der Organisation der Kunstveranstaltungen bietet KMP Kunst Markt Portal Künstler aus ganz Deutschland eine Plattform, auf der diese ihre Werke für einen guten Zweck verkaufen können. Die Erlöse der Aktionswerke werden zu einem vom Künstler oder der Künstlerin gewählten Prozentsatz von mindestens 20 Prozent gespendet. An welches Projekt das Geld geleitet wird, darf dabei der oder die Künstler selbst entscheiden. Alle Infos dazu finden sich auf der Homepage von KMP Kunst Markt Portal unter dem Reiter Projekte.

Die Anmeldung für interessierte Künstler für die beiden Veranstaltungen ist bis zu fünf Wochen vor den Ausstellungsterminen möglich.

Fotos: KMP Kunst Markt Portal