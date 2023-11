Weihnachtsmann-Briefkasten im Rathaus Teltow

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Der Weihnachtsmann ist bereits vom Nordpol in die Weihnachtsstadt Himmelpfort gereist. Dort beantwortet er mit seinen Helferinnen bis Heiligabend Kinderbriefe aus aller Welt. Was gibt es Spannenderes, als einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben?

Die Briefe müssen nicht frankiert werden.

Noch bis zum 6. Dezember können alle Teltower Kinder ihre Wunschzettel in den roten Briefkasten im Foyer des Rathauses einwerfen. Nach dem Nikolaustag schickt die Stadt alle Wunschzettel an den Weihnachtsmann in die Weihnachtspostfiliale nach 16798 Himmelpfort. Die Briefe müssen also nicht frankiert werden. Wichtig ist aber, dass auf jedem Brief der Absender steht, damit der Weihnachtsmann den Kindern antworten kann.

Foto: Stadt Teltow