Reise-Unternehmen alltours wächst und gedeiht

Die Deutschen lieben den Urlaub. Er hat für sie einen sehr hohen Stellenwert. Im Urlaub kann man die Seele baumeln lassen, neue Energien auftanken und man lernt nebenbei andere Länder, Kulturen und Religionen kennen. Urlaub dient auch der Völkerverständigung.

Urlaub hat auch für Willi Verhuven einen sehr hohen Stellenwert. Er gründete 1974 das Unternehmen alltours. In Düsseldorf angesiedelt, bietet es Urlaubsreisen zu zahlreichen Traumzielen an. Mittlerweile beschäftigt alltours ca. 1.700 Mitarbeiter. Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours, bat die Medienvertreter am 20. November zu einer Pressekonferenz. Sie fand in der Lounge vom Flughafen Düsseldorf statt.

Die Medienvertreter erfuhren von Willi Verhuven Folgendes: alltours verzeichnet ein Gewinnwachstum von rund 21 Prozent, der Umsatz konnte um 7 Prozent gesteigert werden. Die Gästezahl ist stabil geblieben. 2 Millionen Gäste legten ihre Urlaubsplanung in die erfahrenen Hände von alltours. Man investiert über 30 Mio. EUR in allsun Hotels, die zu alltours gehören.

„Trotz eines von Inflation und Konsumzurückhaltung geprägten, wirtschaftlich schwierigen Umfelds, können wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken“, erklärte Willi Verhuven. Ferner teilte er mit: „Wir haben bereits im Geschäftsjahr 2021/22 das Vor-Corona-Niveau überschritten und konnten in 2022/23 unseren Wachstumskurs fortsetzen. Insgesamt sind wir überaus profitabel aufgestellt – mit einer in der Branche überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von weit über 60 Prozent. Dank unserer sehr effizienten Arbeitsweise konnten wir einen Großteil der Kostensteigerungen des vergangenen Jahres intern auffangen und so die Preise für unsere Kunden im Vergleich zum Branchendurchschnitt relativ stabil halten.“

Die stärksten Wachstumsziele im vergangenen Winter 2022/23 waren bei alltours die Kanaren und Ägypten. Im vergangenen Sommer verzeichnete das Unternehmen für die Türkei und Griechenland das deutlichste Plus. Die volumenstarken Urlaubsdestinationen in Spanien konnten wieder an das Vorjahr anknüpfen. Eine flachere Wachstumskurve kennzeichneten die Fernreisen aufgrund der gestiegenen Flugpreise und des schwachen Euros.

Alltours ist stolz auf seine Alleinstellungsmerkmale. So berichtete Willi Verhuven, seine Mitarbeiter haben weltweit Verträge nach deutschem Arbeitsrecht. Der tunesische Reiseleiter auf der Insel Djerba genauso wie der der türkische Animateur in Side. Alltours ist für die Hoteliers rund um die Uhr erreichbar. Wird ein alltours-Reisender am Samstagabend in Griechenland beispielsweise in ein Krankenhaus gebracht, kann der Hotelier bzw. der Hotelmanager auch am Samstagabend mit einem alltours-Mitarbeiter telefonisch alles besprechen. (Volkert Neef)

Foto: Frank Pfuhl