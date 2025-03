49ers unterliegen Baskets knapp

Die TKS 49ers haben den Favoriten aus Wolmirstedt am 21. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB lange gefordert, mussten sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Vor heimischem Publikum in Kleinmachnow führten die 49ers zur Halbzeit überraschend deutlich, doch ein starkes drittes Viertel der Gäste drehte das Spiel. Am Ende setzte sich der Tabellenzweite mit 83:76 durch und bleibt weiter in der Erfolgsspur.

Die Partie begann furios für die Gastgeber. Mit hohem Tempo und treffsicherer Offensive spielten sich die 49ers in einen Rausch und setzten die favorisierten Baskets unter Druck. Vor allem von jenseits der Dreierlinie zeigte sich das Team treffsicher und traf in der ersten Halbzeit insgesamt acht Würfe von außen. Zur Halbzeit führte TKS verdient mit 48:35.

Nach der Pause präsentierte sich Wolmirstedt jedoch wie ausgewechselt. Die Gäste dominierten die Bretter und sicherten sich zahlreiche zweite Chancen durch starke Rebound-Arbeit. Allein 20 Offensivrebounds sammelten die Baskets, während TKS insgesamt nur auf 26 (6 Offensiv) Rebounds kam. Dieser Vorteil unter dem Korb zahlte sich aus, und das dritte Viertel ging mit 29:17 an die Gäste. Vor dem Schlussabschnitt war die Partie mit 65:64 wieder völlig offen.

Im letzten Viertel blieb das Spiel lange umkämpft, doch am Ende behielt Wolmirstedt die Nerven und sicherte sich den neunten Sieg aus den letzten zehn Spielen. TKS stemmte sich gegen die Niederlage, doch die physische Überlegenheit der Gäste machte den Unterschied. Besonders Martin Bogdanov (18 Punkte, 6 Assists) und Lennard Winter (ebenfalls 18 Punkte, dazu 5 Rebounds und 4 Steals) führten ihr Team zum Erfolg. Fünf Spieler der Baskets punkteten zweistellig, was ihre ausgeglichene Mannschaftsleistung unterstreicht.

Bei den 49ers war Leo Hampl mit 17 Punkten und 5 Rebounds der beste Akteur. Andrii Kozhemiakin (11 Punkte, 8 Assists) und Joshua Lübken (11 Punkte) unterstützten ihn, doch letztlich reichte es nicht für eine Überraschung. Trotz der Niederlage zeigte TKS eine engagierte Leistung, bleibt aber weiterhin auf Platz 11 der Tabelle. Der Rückstand auf die Berlin Braves, die ihren neunten Saisonsieg gegen Neustadt feierten, beträgt nun zwei Siege.

Ausschlaggebend für die Niederlage war die deutliche Unterlegenheit in der Zone. Wolmirstedt erzielte 39 Punkte in Korbnähe, während die 49ers nur auf 21 Zähler kamen. Der Dreier-Vorteil (11 Treffer gegenüber 8 der Gäste) konnte diesen Nachteil nicht ausgleichen.

Mit dieser Niederlage müssen die 49ers weiter um den Klassenerhalt kämpfen, während Wolmirstedt seine Position als Zweiter der ProB weiter festigt.

Fotos: Pixabay.com und Fotofuzzi / TKS 49ers