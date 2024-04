KITA-Verbund Kleinmachnow lädt zum Spielplatz Sprache

Im April wird das ehemalige Bauhofgebäude neben der Wache der freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow noch einmal mit Leben gefüllt. Der KITA-Verbund hat in Zusammenarbeit mit wamiki (Was mit Kindern GmbH) die interaktive Ausstellung „Spielplatz Sprache“ nach Kleinmachnow geholt. Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch die Gemeinde Kleinmachnow.

„Spielplatz Sprache“ richtet sich an Kinder im Alter von drei bis acht Jahren und hat zum Ziel, Kindersprachen zu stärken und Sprache in all ihren Formen spielerisch zu erforschen. Dabei können die Kinder in verschiedenen Bereichen als „Bürologen“, „Filmfriedas“, „Geschichtenmacher“ und „Buchstabisten“ aktiv werden. Sie sammeln Wörter, unternehmen fantastische Reisen, kommunizieren in verschiedenen Sprachen und experimentieren mit verschiedenen Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten.

So entstehen in den verschiedenen Themenräumen beispielsweise Geheimsprachen aus Holzstücken oder Steinen, gummibandgebundene Minibücher, DaDa-Gedichte auf der Schreibmaschine, Buchstabenskulpturen aus Lampenputzerdraht, Papier oder Seilen und Kurzfilme, bei denen man gleichzeitig Drehbuchautor, Regisseurin, Schauspieler und Produzentin sein kann.

Die Ausstellung ist zunächst den Einrichtungen des KITA-Verbundes vorbehalten. Aber auch freie Träger und Grundschulen der Gemeinde sind eingeladen, die Ausstellung nach vorheriger Anmeldung zu besuchen.

Die maximale Anzahl der gleichzeitig anwesenden Kinder sollte 30 nicht überschreiten, entweder in einer Gruppe von 30 Kindern oder in zwei kleineren Gruppen. Ein Besuch dauert in der Regel etwa zwei Stunden, wobei die Betreuung und Anregung der Kinder vor Ort ausschließlich durch die begleitenden pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Einrichtung erfolgt.

Da die Ausstellung nicht öffentlich ist, ist eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte können beim KITA-Verbund ein Zeitfenster buchen. Anfragen nimmt Frau Erdtmann, Fachkraft für Qualitätssicherung, qualitaetssicherung-kita@gemeindekleinmachnow.de, Tel: +49 33203 877-4013 entgegen.

Was will wamiki?

Die Wanderausstellung „Spielplatz Sprache – Kindersprachen stärken“ bietet vielfältige Möglichkeiten, Sprache zu erforschen und zu erleben und die Vielfalt von Formen, Zeichen und Bedeutungen von Sprache entdecken. Begleitende Erwachsene haben die Möglichkeit, an einer „Ideenwerkstatt“ teilzunehmen, die Projekte und Materialien von verschiedenen Experten anbietet.

Die Ausstellung kann in verschiedenen Größen aufgebaut und mit pädagogischen Veranstaltungen und Kongressen kombiniert werden. Weitere Informationen zur Idee, zu Leihbedingungen, Nutzungskonzepten, Finanzierung und Workshops finden sich auf der Website.

Foto: Pixabay.com