Horst Eckert liest in der Bibliothek Teltow

Am 20. März liest der Autor Horst Eckert ab 19:00 Uhr in der Stadtbibliothek Teltow aus seinem Roman „Nacht der Verräter“. Zuletzt erhielt der Düsseldorfer Autor für „Die Macht der Wölfe“ den Preis der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg für den besten politischen Kriminalroman 2024.

Horst Eckert gilt als einer der profiliertesten deutschsprachigen Spannungsautoren: „Einfach der Beste“, urteilte jüngst WDR 4. Sein neuer Thriller „Nacht der Verräter“ (Heyne-Verlag) erreichte kurz nach Erscheinen bereits die dritte Auflage. Auf Einladung der Stadtbibliothek Teltow stellt ihn der in Düsseldorf lebende ehemalige Fernsehjournalist am 20. März, in Teltow vor (Jahnstr. 2a). Beginn ist um 19:00 Uhr. Einlass ab 18:45 Uhr. Karten (6,-/4,- Euro) gibt es unter 03328-4781650 oder bibliothek@teltow.de.



Und darum geht es in „Nacht der Verräter“ : Der Polizist Max Bauer fällt aus allen Wolken, als während einer Party seine Frau Julia spurlos verschwindet. Zugleich konfrontieren ihn Kollegen der Kripo mit einem bösen Verdacht: Seine Brüder, Polizeibeamte im Streifendienst, sollen in den boomenden Handel mit Kokain verstrickt sein. Sie verlangen von Max, seine Familie zu bespitzeln, andernfalls werde er selbst angeklagt. Wem kann Max noch trauen? Und wo soll er bei seiner Suche nach Julia ansetzen?



Horst Eckert wurde 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Erlangen und Berlin arbeitete er fünfzehn Jahre als Fernsehjournalist, u.a. für die „Tagesschau“. 1995 debütierte er mit „Annas Erbe“. Seine Romane wurden mehrfach übersetzt und ausgezeichnet, zuletzt erhielt „Die Macht der Wölfe“ als bester Politkrimi 2024 den Preis der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. „Nacht der Verräter“ ist sein zwanzigster Roman.

Foto: Kathie Wewer