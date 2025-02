Erfolgreicher Austausch beim Arbeitskreis Schule & Wirtschaft PM an der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Ein konstruktiver Dialog zwischen Bildung und Wirtschaft prägte den jüngsten Arbeitskreis Schule & Wirtschaft PM, der am 12. Februar in der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow stattfand. Vertreterinnen und Vertreter aus Schulen, Unternehmen und Institutionen kamen zusammen, um sich über aktuelle Themen der Berufs- und Studienorientierung auszutauschen.

Der Nachmittag begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Andreas Fischer, den stellvertretenden Schulleiter der Grace-Hopper-Gesamtschule. In seiner kurzen Ansprache betonte er die Bedeutung einer engen Vernetzung zwischen Schule und Wirtschaft: „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern bestmögliche Chancen für ihre berufliche Zukunft bieten. Dafür brauchen wir starke Partner aus der Wirtschaft.“

Im Anschluss folgte eine Kurzvorstellung der gastgebenden Schule sowie ein Rundgang über das Schulgelände, bei dem die Gäste Einblicke in die vielfältigen Bildungsangebote und praxisnahen Projekte der Schule erhielten. Besonders beeindruckte die Teilnehmenden das Konzept der Berufs- und Studienorientierung, das von Anja Fischer, Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung der Schule, vorgestellt wurde. „Wir setzen auf praxisnahe Berufsorientierung durch Unternehmenskooperationen, Praktika und gezielte Projekte. So ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern einen realistischen Einblick in die Berufswelt.“, erklärte sie.

Ein weiteres Highlight des Nachmittags war der Vortrag von Larissa Knuth, Stiftungsreferentin der Stiftung Fachkräfte für Brandenburg. Sie stellte die vielfältigen Unterstützungsangebote der Stiftung vor und betonte, wie Schulen und Unternehmen von einer engen Zusammenarbeit profitieren können. „Unsere Mission ist es, Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Dazu gehört, dass wir junge Menschen frühzeitig an die Arbeitswelt heranführen und ihre Kompetenzen stärken.“, so Knuth.

Im Anschluss gaben Linda Schröder und Caroline Stallbaum von der TGZ PM GmbH einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Projekte des Netzwerks Schule & Wirtschaftsforum PM. Sie informierten über neue Initiativen und kommende Veranstaltungen, die den Austausch zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen weiter intensivieren sollen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine offene Austauschrunde, in der die Teilnehmenden aktuelle Herausforderungen und Bedarfe diskutierten. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere die stärkere Einbindung von Eltern bei der Berufs- und Studienorientierung ein zentrales Anliegen ist. Ein möglicher Vorschlag dazu war die Erstellung eines Eltern-Newsletters mit relevanten Veranstaltungen zur Thematik, der an alle weiterführenden Schulen im Landkreis verteilt wird. Die Reaktionen der Teilnehmenden zum Vorschlag waren durchweg positiv.

Das Arbeitskreistreffen wurde von den Teilnehmenden als äußerst gewinnbringend bewertet. „Der direkte Austausch ist enorm wertvoll, um Synergien zu schaffen und Schülerinnen und Schüler optimal auf die Berufswelt vorzubereiten.“, resümierte eine Teilnehmerin aus der Wirtschaft.

Die Organisatoren des Arbeitskreises Schule & Wirtschaft PM, Linda Schröder und Caroline Stallbaum, zeigten sich zufrieden mit der regen Teilnahme und den konstruktiven Gesprächen. „Wir freuen uns über das große Interesse und die Bereitschaft aller Beteiligten, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Berufs- und Studienorientierung in unserer Region.“, fasste Linda Schröder zusammen.

Der nächste Arbeitskreis Schule & Wirtschaft PM wird am 14. Mai 2025 im Neue Energien Forum Feldheim (NEFF) stattfinden. Interessierte sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und aktiv an der Gestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Potsdam-Mittelmark mitzuwirken.

Die Organisation und Durchführung der Arbeitskreise Schule & Wirtschaft PM ist ein Aufgabenbereich des Netzwerks Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH, das aus Mitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark finanziert wird.

Fotos: Redaktion