Ursula von der Leyen am Hasso-Plattner-Institut Potsdam

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte am 27. Mai das Hasso-Plattner-Institut Potsdam, um über den Einsatz künstlicher Intelligenz und die Chancen der Digitalisierung zu diskutieren.

Beim gestrigen Besuch am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam konnten sich EVP-Spitzenkandidatin Dr. Ursula von der Leyen gemeinsam mit dem CDU-Landesvorsitzenden Dr. Jan Redmann MdL und dem CDU-Europaabgeordneten und brandenburgischen Spitzenkandidaten für die Europawahl Dr. Christian Ehler MdEP von der Arbeit und den Bedingungen für Forschung und Lehre am Hasso-Plattner-Institut vor Ort überzeugen. Das Hasso-Plattner-Institut, ist ein privat finanziertes IT-Institut und bildet zusammen mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät. Es hat seinen Sitz in Potsdam-Babelsberg und erforscht praxisnahe und angewandte Themen der digitalen Technologien. Gründer und Namensgeber ist der SAP-Gründer Hasso Plattner.

„Zurecht besitzt das Hasso-Plattner-Institut weltweit einen so guten Ruf: Brandenburg kann stolz auf diese Forschungseinrichtung sein, die mit ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jeden Tag an Themen der digitalen Welt von heute und morgen forscht. Das Hasso-Plattner-Institut zeigt als Perle und Flaggschiffinstitut, dass das digitale Zeitalter mit Innovationen und klugen Köpfen hier bei uns in Deutschland vorangebracht wird. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen steht und fällt auch mit der Digitalisierung. Neue digitale Geschäftsmodelle und innovative Produkte schaffen Wachstum und Wohlstand und gute Arbeitsplätze in Deutschland. Die enge Verzahnung von Forschung und Wirtschaft am Hasso-Plattner-Institut ist dabei ein Paradebeispiel für die notwendige digitale Transformation unserer Unternehmen. Der Besuch von EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen unterstreicht auch die Bedeutung des Instituts für die gesamte Europäische Union – die digitale Souveränität Europas ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit, die wir als CDU und als Europäische Volkspartei in dieser Legislaturperiode mit Vorhaben wie dem AI Act oder dem Digital Services Act aktiv gestaltet haben. Es gibt noch viel zu tun, aber ich bin überzeugt: mit Einrichtungen wie dem Hasso-Plattner-Institut werden wir die digitale Zukunft für uns Menschen und die Wirtschaft positiv angehen können“, kommentiert Ehler den Besuch.

Foto: Dr. Christian Ehler