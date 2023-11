Deutschlandticket wird im DB-Fernverkehr für das VBB-Land akzeptiert

Ab dem 24. November wird das Deutschlandticket im VBB-Land nun auch in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn mit Tarifanerkennung im Nahverkehr akzeptiert. Die Anerkennung wurde zwischen dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg, und DB Fernverkehr ausgehandelt.

Fahrgäste können jetzt mit dem Deutschlandticket die Züge auf den Verbindungen: Berlin Hbf – Elsterwerda (IC), Berlin Südkreuz – Prenzlau (ICE) und ein IC-Zugpaar Potsdam Hbf – Cottbus, ohne Aufpreis nutzen. Für alle übrigen Leistungen im Fernverkehr in Berlin und Brandenburg gilt das Deutschlandticket nicht. Die Anerkennung wird bei diesen Zügen in den Auskunftsmedien des VBB (VBB-Fahrinfo, VBB-App Bus&Bahn) und der DB (DB Navigator) entsprechend kommuniziert.

Dazu Rainer Genilke, Minister für Infrastruktur und Landesplanung: Das Deutschlandticket bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, für 49 Euro günstig in ganz Deutschland unterwegs zu sein. Dass wir dieses gute Angebot nach unseren erfolgreichen Verhandlungen mit der DB Fernverkehr nun auch auf ICE- und IC-Strecken im VBB-Verbund ausweiten können, ist eine gute Nachricht. Davon profitieren besonders die vielen Pendlerinnen und Pendler. Mit den jetzt durchgängigen Verbindungen nach und aus der Metropolregion machen wir den Schienenverkehr in Brandenburg wieder ein Stück attraktiver. Zusammen mit dem Ziel, den ÖPNV in unseren ländlichen Regionen deutlich auszubauen, treiben wir die Verkehrswende weiter voran.“

Foto:Pixabay.com