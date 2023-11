TKS will den dritten Sieg in Folge

Am 9. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB werden die TKS 49ers nach zwei beeindruckenden Heimvorstellungen wieder eine Auswärtsfahrt antreten. Nachdem man bereits zweimal gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte Niederlagen hinnehmen musste, wird es das Ziel sein, diesmal seiner vermeintlichen Favoritenrolle gegen die zwölftplatzierten Itzehoe Eagles gerecht zu werden. Los geht es am Samstag um 19:30 Uhr.

Nachdem die TKS 49ers mit Sandersdorf und Schwelm zuletzt zwei Topteams der ProB geschlagen haben, konnten sie dem Rest der Liga beweisen, dass sie es mit jedem Team aufnehmen können. Auf der anderen Seite haben sie diese Saison aber auch schon unter ihren Möglichkeiten gespielt. Vorstellungen, bei denen sie gegen Mannschaften verloren haben, welche derzeit gegen den Abstieg spielen. Mit den Itzehoe Eagles steht nun ein Gegner im Weg, welcher aus acht Spielen erst zwei gewinnen konnte. Dennoch ist dies eine Statistik, auf die sich die 49ers nicht verlassen dürfen. Erst in der vergangenen Woche erzielten die Eagles satte 107 Punkte und schlugen Bernau mit mehr als 20 Punkten Vorsprung. Der erfahrene Shooting Guard Filmore Beck erzielte überragende 32 Punkte und konnte somit seinen Saison-schnitt auf 15,9 Punkte pro Spiel aufdrehen. Damit zählt er zu den gefährlichsten Offensivspielern der Gastgeber. Neben Beck sind der athletische US-Amerikaner Tekorian Smith (14,7) und der wurfstarke Kapitän Erik Nyberg (12,9) hauptsächlich für das Scoring zuständig. Mit dem italienischen Center Dominick Olivieri haben sie außerdem den drittbesten Rebounder der Liga (9,8 Reb) in ihren Reihen. Ausschlaggebend für den Erfolg der Itzehoer ist zudem ihre hohe Dreierquote, welche den Spitzenwert in der ProB Nord darstellt. 49ers-Headcoach Pastushenko unterschätzt die Qualitäten der Eagles nicht: „Itzehoe ist eine Mannschaft mit vielen interessanten Ideen, die gut umgesetzt werden. Für uns wird es vor allem wichtig sein uns gut in der Defensive vorzubereiten. Die Eagles sind zurzeit mit knapp 40 Prozent die gefährlichste Mannschaft von jenseits der Dreierlinie und wir dürfen nicht zulassen, dass sie zu vielen offenen Würfen kommen.“ Die Gastgeber streamen die Partie live auf Twitch. Tip-Off ist am 25. November um 19:30 Uhr.

Foto: TKS 49ers