„STADTRADELN“ Finale im Kreis Potsdam-Mittelmark

Die fleißigsten Radler im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am 22. November von Landrat Marko Köhler im Kreistagssaal in Bad Belzig ausgezeichnet. Der Landkreis beteiligte sich erstmals an der bundesweiten Aktion – vom 1. bis 21. September 2023 radelten Groß und Klein für eine klimafreundlichere Umwelt.

Am Mittwoch hat Landrat Marko Köhler die Gewinner in den acht Kategorien bei der Abschlussveranstaltung persönlich geehrt. „Es war ein gelungener Auftakt für das STADTRADELN in unserem Landkreis. Ich bin mir sicher, dass wir bei der Wiederholung im kommenden Jahr noch viel mehr aktive Radbegeisterte ansprechen werden“, so der landrat. Aus den acht teilnehmenden Kommunen wurden die im Zeitraum vom 01. bis 21. September erbrachten Radleistungen dieser Kategorien prämiert:

> Beste Schule

> Beste Kita

> Bestes Unternehmen

> Beste Famili

> Beste Kommune

> Beste Einzelleistung in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark

Die acht kreisangehörigen Teilnehmerkommunen Stahnsdorf, Nuthetal, Schwielowsee, Werder (Havel), Brück, Bad Belzig, Wiesenburg/Mark und Treuenbrietzen haben mit 115 Teams insgesamt 262.208 km erradelt. Dabei waren 1.271 aktiv Radelnde. In der Kreisverwaltung waren 34 Radelnde aktiv und haben 4.897 km erradelt.

Foto: Landkreis Potsdam-Mittelmark