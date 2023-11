Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule startet Projekt „Brotzeit“

Schülerinnen und Schüler der Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule in Teltow erhalten ab dem 22. November zwischen 08.00 und 08.40 Uhr ein kostenloses Frühstück. Ab dem 04. Dezember findet das Frühstück an Schultagen von 07.15 bis 07.50 Uhr statt.

Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern vor dem Unterricht ein kostenloses Frühstück anzubieten. Das Projekt wird von der Stiftung „brotZeit e.V.“ finanziert und weitgehend ehrenamtlich durchgeführt. Bei der Planung und Koordination arbeiten Schulleitung, Hort und Schulsozialarbeit eng zusammen. Grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen, eine Bedürftigkeitsprüfung findet nicht statt.

Zum Auftakt werden alle Klassen in der Zeit bis zum 01. Dezember einmalig in der ersten Unterrichtsstunde (08.00 bis 08.40 Uhr) das Angebot zum Kennenlernen nutzen. Diese Stunde gilt als regulärer Unterricht, die Klasse wird von der jeweiligen Lehrkraft begleitet. Regelmäßig findet das Frühstücksangebot nach dem Kennenlernen ab dem 04. Dezember an den Schultagen von 07.15 bis 07.50 Uhr statt, grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen.

Foto:Pixabay.com