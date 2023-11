2. Teltower Sportbox aufgestellt

Die 2. Teltower Sportbox wurde im Ortsteil Ruhlsdorf, Mühlenbergstraße 52 aufgestellt und kann ab sofort von Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Die Sportbox ist eine öffentliche und kostenfreie Verleihstation von Trainingsequipment.

Wer sich über die kostenlose App SportBox app and move registriert, kann sich die Geräte ganz einfach und kostenlos ausleihen. Dazu gehören unter anderem Medizinbälle, Kettlebells und Springseile, Volleybälle, Spikebälle und Indiaca, Speed-Badminton, Frisbees und auch ein Blindenfußball. Ziel ist es, den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Stadt ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, um im Freien allein, zu zweit oder in der Gruppe Sport treiben zu können. Eine weitere Sportbox steht vor dem Jugendtreff Teltow (JTT) in der Osdorfer Straße 9a.

Foto: Stadt Teltow