Lieder aus Berliner und Wiener Operetten in Teltow

Sopranistin Ilona Nymoen, Pianistin Giedre Lutz und Bariton Torsten Frisch entführen das Publikum am 25. Mai in die Welt der Operetten im Teltower Stubenrauchsaal. Egal ob „Im weißen Rößl“ von Ralph Benatzky, die „Lustige Witwe“ von Franz Lehár oder „Die Fledermaus“ von Johann Strauß – die drei hochkarätigen und international tätigen Musiker singen in Arien und Duetten die Highlights aus dem berühmtesten Berliner und Wiener Operetten-Repertoire. Ein fröhlich heiterer Abend mit vielen weiteren gesungenen Schmankerln, passend zum Wonnemonat Mai. Mit eingängigen und leichten Melodien, Gesangseinlagen und gesprochenen Dialogen.

Ilona Nymoen studierte klassischen Gesang in Mailand und startete ihre Karriere zunächst als Mezzosopranistin. Ihr Operndebüt feierte sie als Carmen in der Titelrolle der beliebten Oper von George Bizet. Mittlerweile umfasst ihr gesungenes Opernrepertoire mehr als vierzig verschiedene Fachpartien. „Abseits“ der Klassik sang sie über viele Jahre im „Starlight Express“ in Bochum und war darüber hinaus Gründungsmitglied der „Teñoritas“, einer Show-Formation der „Fliegenden Bauten“, Hamburg.

Der Bariton Torsten Frisch studierte an der Hochschule für Musik in Leipzig. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe. Neben zahlreichen Rundfunkkonzerten wirkte der gefragte Sänger auch in verschiedenen Fernsehaufzeichnungen mit. Seit September 2007 ist er freischaffend tätig, gibt als Gesangspädagoge sein Wissen und seinen Erfahrungsschatz weiter und ist als ständiger Gast an verschiedenen Theatern zu sehen.

Die Pianistin Giedre Lutz aus Litauen ist Preisträgerin vieler nationaler und internationaler Wettbewerbe. Sie erwarb im Jahr 2003 einen Abschluss an der litauischen Staatsakademie für Musik und Theater als Konzertpianistin, Kammermusikerin und Musiklehrerin. Seit 2004 ist Giedre auch als Klavierlehrerin tätig. Sie unterrichtet in ihrem eigenen Klavierstudio in Berlin-Lichterfelde und widmet sich der Ausbildung junger Nachwuchstalente.

Foto: Bernd Schönberger