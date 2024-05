4. Gewerbe- und Job-Messe 2024 des Regionalen GewerbeVereins TKS in Stahnsdorf

Bei strahlendem Sonnenschein und kuscheligen 25 Grad im Schatten, fand am 30. April die 4. Gewerbe- und Job-Messe des Regionalen GewerbeVereins statt.



Bei der Begrüßungsrede auf der Bühne von BB RADIO durfte Vorsitzender Olaf Binek 66 Aussteller willkommen heißen und freute sich über die gute Stimmung auf dem Areal des SELGROS.



Landrat Marco Köhler und Landtagsabgeordneter Sebastian Rüter haben die Messe eröffnet und sich danach bei einem Gang über das Gelände im Gespräch mit den Ausstellern über die aktuellen Herausforderungen in der Region informiert. Auch Bürgermeister Thomas Schmidt aus Teltow besuchte die Messe und sprach in seiner Rede über die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit zwischen Politik und Gewerbe und die gute Zusammenarbeit mit dem Verein.





Über 80 Schulen hatte der Verein in den letzten Monaten anlässlich der Messe kontaktiert, Anzeigen in lokalen Medien geschaltet, 120 Plakate in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufgehängt und im Vorfeld sowohl die Aussteller als auch die eigenen Sozialen Medien mit Informationen und Anzeigen bestückt. Dazu kam die Werbung von BB RADIO on air und mehrere Posts von TOMMY und LUTZEK auf Karlitos TV.



Das Ergebnis war ein stetiger Besucherstrom über die Messe mit Schülern und Fachkräften aus der Region. „Wir hätten uns mehr Schulklassen gewünscht“, resümiert Olaf Binek. Hier wird der Verein bis zur nächsten Messe überlegen, wie mit den Schulen der Region noch intensiver zusammengearbeitet werden kann.



Neu auf der Messe war die große Tombola, bei der hochwertige Preise verlost wurden. Viele Besucher haben die Herausforderung angenommen und mitgemacht. Die Teilnehmer mussten sich bei zwölf Ständen je einen Stempel abholen und konnten mit der ausgefüllten Karte an der Tombola teilnehmen.



Den Schulpreis für die beste Schülerteilnahme hat die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule gewonnen und erhält 200 € für den Förderverein. Der zweite Platz mit 100 € für den Förderverein geht an die Evangelische Gesamtschule Kleinmachnow und der 3. Platz mit 50 € an die Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow. Herzlichen Glückwunsch!



Nach der Messe ist vor der Messe! Der Regionale GewerbeVerein plant bereits die 5. Gewerbe- und Job-Messe 2025. „Wachsen können wir mit dem aktuellen Setup nicht mehr“, so Olaf Binek, aber besser werden können wir auf jeden Fall. Dafür gab es für die Aussteller abschließend noch eine Umfrage, in der sie ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge mit dem Verein teilen können. Auch BB RADIO wird im nächsten Jahr wieder Medienpartner sein und steht dem Verein von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite. Die Zusage dazu gab es live auf der Bühne.

Der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist ein regionaler Verein, der das Netzwerken der Mitgliedsunternehmen untereinander genauso unterstützen und fördern will, wie auch einen erfolgreichen Kontakt mit der kommunalen Verwaltung der drei Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Regelmäßige Treffen an jedem zweiten Dienstag im Monat gehören genauso zum Programm, wie die Möglichkeit für Mitglieder ihr Unternehmen an einem Tag der offenen Tür vor Ort vorzustellen. Das Highlight im Vereinsjahr ist die Gewerbe- und Job-Messe.

Fotos: Uwe Venter