Teltow – Familie im Auto von Mann mit Waffe bedroht

Am Abend des 1. Mai wurde die Polizei nach Teltow gerufen. Eine Frau hatte gemeldet, dass sie dort von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht werde. Als die Beamten kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, saß der Verdächtige in seinem geparkten Auto. Er wurde aufgefordert, sofort auszusteigen und anschließend zu Boden gebracht. Im Fahrzeug wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Mann vermutlich darüber erbost, dass die Frau und drei weitere Personen, darunter zwei Kinder, in seinem geparkten Auto mit laufendem Motor saßen. Er soll die Personen zunächst fremdenfeindlich beschimpft und dann die Waffe auf den Begleiter der Frau gerichtet haben. Als dieser ihn aufforderte, die Waffe wegzulegen, habe der Mann dies getan. Nach derzeitigem Kenntnisstand kannten sich die Personen vorher nicht.

Es wurde eine Anzeige wegen Bedrohung in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz sowie wegen Volksverhetzung aufgenommen. Die Beamten führten mit dem Mann eine Gefährderansprache durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen. Verletzt wurde niemand.

Foto: Pixabay.com