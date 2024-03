„Machen wir die Bildungsschere kleiner!“

Die Förderschmiede e. V. bietet Kindern in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf individuelle Förderung zur Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen. Ziel ist es, Chancengleichheit für alle zu ermöglichen.

Zum Angebotr der Förderschmiede e.V. gehören Kostenlosen Zugang zur digitalen Technik durch Learning by Doing, nicht konsumieren, sondern spielerisch strukturiertes Arbeiten lernen und gezielte Hausaufgaben- und Lernförderung ab der 1. Klasse. Die Förderschmiede e.V. ist derzeit nur in der TKS aktiv. Die Nachfrage ist groß. Alle Angebote und Projekte sind kostenlos. Deshalb ist die Förderschmiede e.V. auf Spenden und Fördermitgliedschaften angewiesen.

Foto: Förderschmiede e.V.