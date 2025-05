Initiative Familie in LU e.V. bereichert Fahrradkonzert an der Station „Bahnhof Genshagener Heide“

Das vom Kulturforum Ludwigsfelde e.V. veranstaltete Fahrradkonzert fand am 25. Mai in Ludwigsfelde und Umgebung statt. Neben einem Clownzauberer unterstützte auch die Polizeidirektion West das Konzert mit einem Fahrradparcours und einem Infostand am Bahnhof Genshagener Heide.

Die Mitglieder der Initiative Familie in LU e.V. bereicherten das Konzert auf Rädern mit einem Fahrradquiz und Heliumballons. „Wir freuen uns sehr, das trotz des zum Teil regnerischen Wetters etliche großen und kleinen Gäste den Weg zum alten Bahnhof Genshagener Heide gefunden haben. Ein rundum gelungener Nachmittag mit kurzweiliger musikalischer Umrahmung durch die Band Bardomaniacs. Ein großer Dank geht an den Low Budget Crew e.V. für die super Unterstützung und an die Mitwirkenden des Kulturforum Ludwigsfelde e.V. für die tolle Organisation des Fahrradkonzerts.“, so Cindy Mund, Vorstandmitglied des Initiative Familie in LU e.V.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.