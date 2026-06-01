Ruhlsdorf – Defibrillator für den Dittmar-Hartung-Sportplatz

Im Rahmen des Bürgerhaushalts 2026 wurde am 30. Mai ein Defibrillator im Funktionsgebäude des Dittmar-Hartung-Sportplatzes im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf installiert. Mit 377 Stimmen belegte das Projekt „Defibrillator für den Sportplatz Ruhlsdorf“ den ersten von insgesamt acht Plätzen im Ranking der Gewinnerprojekte.

Ein Defibrillator dient der Wiederbelebung bei einem plötzlichen Herzstillstand. Die kontrollierten Stromstöße werden im Rahmen der Ersten Hilfe eingesetzt. Die Sportlerinnen und Sportler sowie Besucherinnen und Besucher des Sportplatzes haben künftig im Ernstfall einen niedrigschwelligen Zugang zu dieser Ersten-Hilfe-Maßnahme.

v.l.: Andre Freymuth (Bürgermeister) und Jens Hempel (Vorsitzender SV Ruhlsdorf)

Um das Thema Notfallversorgung sichtbarer zu machen, bot die Stadt Teltow 20 jungen Menschen bis 25 Jahren am selben Tag die Möglichkeit, an einem kostenlosen siebenstündigen Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen, um zum einen im Ernstfall bestens vorbereitet zu sein und zum anderen eine Voraussetzung für den Führerschein zu schaffen. Der Kurs war innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Angebots bereits ausgebucht. „Die gewählten Projekte im Bürgerhaushalt kommen allen zugute, das ist das Wertvolle an diesem Bürgerbeteiligungsformat – ein hervorragendes Beispiel für gelungene direkte Teilhabe der Teltowerinnen und Teltower“, sagt Bürgermeister Andre Freymuth.

Erste-Hilfe-Kurs-Teilnehmende

v.l.: Andre Freymuth und Kursleiterin Romina Weigelt

Rund 1.400 Einwohnerinnen und Einwohner ab 12 Jahren haben sich im vergangenen Jahr mit jeweils drei Stimmen beteiligt und aus 65 zur Abstimmung gestellten Projektvorschlägen schließlich acht Vorhaben ausgewählt. Insgesamt konnten die Teilnehmenden über 100.000 Euro verfügen, die Einzelprojekte dürfen das Budget von 15.000 Euro jedoch nicht überschreiten.

Fotos: Stadt Teltow