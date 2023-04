Teltow: Schönower Straße bis 15. April gesperrt

Die Schönower Straße in Teltow wird zwischen Lichterfelder Allee und Osdorfer Straße instandgesetzt. Dies macht eine Vollsperrung bis 15. April notwendig – einschließlich des Kreisverkehrs Osdorfer Straße.

Für Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn ist eine Vollsperrung der Schönower Straße bis 15. April notwendig; diese ist heute (Montag, 03. April) in Kraft getreten. Die Sperrung beginnt im Abzweig Kreisverkehr Lichterfelder Allee und erstreckt sich bis zur bis zur Osdorfer Straße. Der Kreisverkehr Osdorfer Straße ist komplett gesperrt. In diesem Zeitraum sind die angrenzenden Ladengeschäfte nicht über die Schönower Straße zu erreichen, sondern ausschließlich über die Lichterfelder Allee.

Die Umleitungsstrecke für den Verkehr wird über Lichterfelder Allee, Ruhlsdorfer Platz, Mahlower Straße und Anton-Saefkow-Straße geführt. Eine entsprechende Hinweisbeschilderung ist vorhanden. Anwohner und Anlieger der westlichen Osdorfer Straße können über die Zufahrt an der Schönower Straße, die vor dem Kreisverkehr liegt, ihre Grundstücke/Parkplätze erreichen.

Die Baumaßnahme ist zum Erhalt der baulichen Infrastruktur notwendig; eine weniger in den Verkehr eingreifende Instandhaltungsmethode ist nicht ausführbar. PM

Symbolbild: Pixabay.com

Skizze: Stadt Teltow