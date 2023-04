APM-Wertstoffhöfe bleiben am 08. April geschlossen

Bedingt durch die Osterfeiertage bleiben die APM-Wertstoffhöfe am Sonnabend, 08. April, geschlossen. Am 11. April kehren sie zum Normalbetrieb zurück.

Die APM-Wertstoffhöfe des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit den Standorten in Niemegk, Teltow und Werder werden am Sonnabend, 08. April, geschlossen bleiben. „Nach den Osterfeiertagen werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den APM-Wertstoffhöfen den Bürgern wieder vollumfänglich zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Aufgrund von notwendigen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen ist unverändert mit Einschränkungen bei der Abfallannahme auf dem Wertstoffhof der

APM GmbH in Teltow zu rechnen. Weiterhin wird darum gebeten, insbesondere bei Nachfragen oder Unklarheiten bei der Anlieferung von Abfällen oder Anlieferung größerer Mengen Abfall rechtzeitig die Mitarbeiter an den Wertstoffhöfen zu kontaktieren. Alle dazugehörigen Informationen sind hier einsehbar.

Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die ihr überantwortete Abfallentsorgung für etwa 90.000 Haushalte mit 219.000 Einwohnern erfüllt die APM im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern. PM

