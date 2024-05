Eurochange stuft BER in Sachen Kundenfreundlichkeit europaweit am besten ein

Laut einer aktuellen Bewertung des britischen Reiseportals Eurochange schneidet der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) europaweit am besten ab. Das Portal bewertete die 40 höchstfrequentierten Flughäfen Europas in acht Kategorien, darunter die Pünktlichkeit, Wartezeit bei Kontrollen, Kundenfreundlichkeit oder die Anzahl von Shops.

Finanzministerin Katrin Lange erklärte dazu heute in Potsdam: „Lange machte der Flughafen Berlin-Brandenburg ganz andere Schlagzeilen. Deshalb tut es gut, wenn sich der Wind in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt dreht. Vielleicht ist die Bewertung des Reiseportals ein wenig zu positiv ausgefallen, und man sollte sie daher nicht auf die Goldwaage legen, dennoch ist zutreffend, dass die Entwicklung beim BER ganz klar in die richtige Richtung geht. Das äußert sich auch in einer steigenden Kundenzufriedenheit. Das ist auch meine persönliche Wahrnehmung und die von anderen, die mich auf die wahrnehmbaren Verbesserungen am Flughafen ansprechen. Aletta von Massenbach und ihr ganzes Team haben hier mit zupackender Entschlossenheit und praktischem Sachverstand ein kleines Wunder vollbracht – und das merkt auch jeder, der den Flughafen heute nutzt. Die Verbesserung in internationalen Rankings ist eine logische Folge dieser erfolgreichen Anstrengungen – auch wenn die Bewertung von Eurochange vielleicht doch ein wenig zu dick aufgetragen ist. Denn es ist schon noch einiges zu tun am BER und wir werden da immer schön märkisch bescheiden bleiben. Aber ja, die Richtung stimmt – und man nimmt es nun auch international wahr. Das ist ohne Zweifel eine sehr gute Nachricht für unseren BER.“

Foto: Pixabay.com