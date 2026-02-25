Netzwerksitzung und Beratertag des Wirtschaftsforum PM im Kulturzentrum Bad Belzig

Im Kulturzentrum Bad Belzig kamen am 24. Februar Vertreterinnen und Vertreter regionaler Institutionen, Förderbanken und Wirtschaftseinrichtungen zur Netzwerksitzung und zum Beratertag des Wirtschaftsforum PM zusammen. Ziel der Veranstaltung war es, den regelmäßigen Austausch zu aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, Fördermöglichkeiten und gemeinsamen Vorhaben in der Region weiter zu stärken und konkrete Unterstützungsangebote für Unternehmen bereitzustellen.

Teilgenommen haben unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der LAG Fläming-Havel, der Bürgschaftsbank Brandenburg, der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), von Gründen in PM, der Bundesagentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer Potsdam sowie der Wirtschaftsförderung des Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ebenfalls vertreten waren das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, die Stadt Bad Belzig sowie die Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Im Rahmen des monatlichen Netzwerktreffens informierten sich die Teilnehmenden über aktuelle Projekte, geplante Termine und neue Förderprogramme auf Landes- und Bundesebene. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine enge Abstimmung zwischen Kommunen, Förderinstitutionen und Wirtschaftsförderungen ist, um Unternehmen und Gründungsinteressierte zielgerichtet zu unterstützen.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzte Kathleen Berger von der Stadt Bad Belzig. Sie stellte aktuelle Entwicklungen in der Kurstadt vor und berichtete über wirtschaftsfördernde Aktivitäten, mit denen die Stadt ihre Attraktivität als Wirtschafts- und Lebensstandort weiter ausbaut. Dabei ging es unter anderem um Standortmarketing, Unternehmensansiedlungen und die Begleitung lokaler Betriebe.

Darüber hinaus präsentierten Maria Arat und Corina Schippers vom SAM e.V. die Arbeit des Vereins sowie ein aktuelles Integrationsprojekt. Sie verdeutlichten, wie wichtig soziale Initiativen und integrationsfördernde Maßnahmen für die Fachkräftesicherung und die gesellschaftliche Teilhabe in der Region sind. Die Verzahnung von wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Engagement wurde dabei als zentraler Erfolgsfaktor hervorgehoben.

Im Anschluss an die Netzwerksitzung fand der Beratertag statt. Zwei Interessierte nutzten die Gelegenheit zu individuellen Beratungsgesprächen mit den Netzwerkpartnerinnen und -partnern. In vertraulichem Rahmen konnten konkrete Fragen zu Finanzierung, Förderung, Fachkräftegewinnung und weiteren unternehmerischen Herausforderungen besprochen werden.

Die Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung des Netzwerkes Wirtschaftsforum PM als zentrale Plattform für Austausch, Kooperation und praxisnahe Unterstützung. Durch die Bündelung regionaler Kompetenzen trägt das Netzwerk maßgeblich dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Potsdam-Mittelmark nachhaltig zu stärken.

Fotos: Caroline Stallbaum, TGZ PM GmbH