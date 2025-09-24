Weitere Beeinträchtigungen im Flugbetrieb am BER zu erwarten

Der Anbieter des unter anderem am Flughafen BER eingesetzten Systems für die computergesteuerte Passagier- und Gepäckabfertigung hat mitgeteilt, dass die Bereitstellung einer funktionsfähigen und sicheren Software noch mehrere Tage dauern kann. Das Unternehmen hat weitere Experten hinzugezogen und arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

Angesichts des vielfach noch manuellen Check-ins und Boardings kann es heute trotz einer Mobilisierung aller zu Verfügung stehenden Kräfte weiterhin zu längeren Prozesszeiten, zu Verspätungen und zu Stornierungen durch die Fluggesellschaften kommen. Reisegäste sollten sich frühzeitig bei ihrer Fluggesellschaft erkundigen, ob ihr gebuchter Flug stattfindet.

Die Flughafengesellschaft bedauert die entstehenden Unannehmlichkeiten für alle betroffenen Reisegäste. Gleichzeitig arbeitet sie selbst weiterhin an alternativen Lösungen, um die Beeinträchtigungen für Passagiere durch den Cyber-Angriff auf den externen Systemanbieter so gering wie möglich zu halten. Seit dem Betriebsbeginn gestern früh können Gepäckstücke durch eine Umstellung der Verfahren wieder automatisch nach Flug sortiert werden, was die Verarbeitung erleichtert und beschleunigt hat.

Der Flughafen BER empfiehlt Passagieren weiterhin, den Online-Check-in ihrer Airline zu nutzen, um Wartezeiten an den Schaltern zu vermeiden. Zudem stehen zahlreiche Self-Service-Automaten in den Terminals zur Verfügung, an denen Passagiere der 19 angeschlossenen Fluggesellschaften selbst einchecken und ihre Bordkarten drucken können. Im Anschluss kann das Gepäck ohne Wartezeit an den sogenannten Fast-Bag-Drop-Stationen aufgegeben werden. Diese Services basieren auf einer von der FBB bewusst redundant ausgelegten technischen Grundlage.

