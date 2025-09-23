Isadora Duncan in der Nagelkreuzkapelle der Garnisonkirche

Am 25. September um 19:00 Uhr liest Blanche Kommerell in der Garnisonkirche Potsdam aus der Autobiographie der Tänzerin Isadora Duncan. Sie wird am Flügel musikalisch begleitet von Linus Haagen. Die Lesung wird von Andrea Kreisel mit einer Tanzperformance interpretiert.

„Ich tanze, wie ich es für richtig halte, oder gar nicht”, so die Pionierin der Tanzkunst im 20. Jahrhundert. Isadora Duncan war vieles: radikale und international gefeierte sowie kritisierte Tänzerin und Choreografin (USA, Europa, Russland), Ikone der Frauenbewegung, kluge Tanztheoretikerin, selbstbewusste Lehrerin und mutige Schulgründerin. Isadora Duncans Tanz zeigt das wandelbare Leben der Natur, die Rhythmen des Meeres und die Befreiung des weiblichen Körpers. Noch heute sind wir vollkommen ergriffen von ihrem Tanz und ihrer Geschichte. An diesem Abend sind die Zuschauer eingeladen, mit Wort, Tanz und Musik in das bewegte Leben der Isadora Duncan einzutauchen. Der Eintritt ist frei.

Foto: Garnisonkirche Potsdam