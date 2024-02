65. Vorlesewettbewerb: Kreisentscheid in Kleinmachnow

Beim Regionalentscheid des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels traten am 21.Februar in Kleinmachnow 11 Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide an. Kreissiegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs wurde Lydia aus Nuthetal / OT Bergholz-Rehbrücke.

Die Jury bestand aus Frau Mehlhardt, Buchhändlerin in Kleinmachnow, Herr Gillitzer, Vorlesepate in Teltow und Frau Düllmann, Bibliothekarin in der Bibliothek Kleinmachnow. Die Teilnehmer machten es der Jury nicht leicht.

Am Ende hatte Lydia aus Nuthetal / OT Bergholz-Rehbrücke die Nase vorn. Sie las aus dem ausgewählten Buch „Die Hamsterdam Verschwörung“ von Ralph Bennewitz vor und überzeugte die Jury auch im Fremdtext durch ihr konstant gutes Vorlesen. Lydia selbst liest auch privat gerne ihrer Schwester vor und freut sich sehr über ihren Sieg. Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und das Buch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling (Rowohlt Verlag), das für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch der Fremdtext war.

Lydia darf zur nächsten Entscheidung nach Wittstock fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über die Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Landesebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern am 19. Juni 2024 in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Über den Vorlesewettbewerb

Mit jährlich rund 600.000 Teilnehmern ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6.900 Schüler der 6. Klassenstufe. Die über 650 Regionalentscheide werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.

Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Online veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung daher außerdem kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Sparda-Bank Hessen, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. und die Sparda Bank Hamburg fördern die Entscheide auf der regionalen Ebene. Medienpartner ist der rbb.

Der aktuelle Stand des 65. Vorlesewettbewerbs sowie alle Informationen, Termine und teilnehmende Schulen sind online zu finden.

Foto: Gemeinde Kleinmachnow