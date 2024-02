Kleinmachnow-Illustrationen: Wimmelbilder

Am 1. März zwischen 16.00 und 18.00 Uhr sind alle kleinen und großen Künstler ab 4 Jahren eingeladen, im Rathaus Kleinmachnow ein eigenes Wimmelbild von Kleinmachnow zu gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Woher kommt der Kontrabass? Wer schleckt das größte Eis und wo haben sich eigentlich die verflixten Wildschweine versteckt? Mit einem Augenzwinkern illustriert die Künstlerin Ann Rose Kleinmachnow aus der Sicht von Familien und Kindern und erzählt auf ihren großformatigen Bildern viele kleine Geschichten. Mit ihren Illustrationen lädt sie besonders die kleinen Kleinmachnower zu einer spannenden Entdeckungsreise ein und animiert zum Mitmachen beim Workshop zur Ausstellungseröffnung. Von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus sind alle kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler ab 4 Jahren eingeladen, ein eigenes Wimmelbild von Kleinmachnow zu gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Autorin und Illustratorin Ann Rose wurde 1984 in Berlin geboren und lebt seit 2019 mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern in Kleinmachnow. Sie studierte Produktdesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein/Halle (Saale) und arbeitete im Marketing und Produktmanagement in Zürich und München. Sie veröffentlichte mehrere Kinder- und Sachbücher und leitet kreative Arbeitsgemeinschaften an der Grundschule Auf dem Seeberg.

Bild: Ann Rose