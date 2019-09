Party für alle

Am kommenden Freitag, 20. September, startet die 1. Inklusionsdisco „Disco Plus“ für alle, die Lust auf Party haben. Das Plus im Namen steht als Einladung für diejenigen, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen Besonderheit auf Hilfe angewiesen sind. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit nicht behinderten Menschen auf dem Dancefloor abzutanzen. Die passenden Rhythmen legt DJ Vermona Inferno auf, bekannt von der „Schönen Party“ oder dem „Lido“ in Berlin. Die Fete steigt von 18:00 bis 22:00 Uhr in den Neuen Kammerspielen in der Karl-Marx-Straße und wird ab sofort regelmäßig wiederholt. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der Lebenshilfe e.V. und wird unterstützt von der Gemeinde Kleinmachnow. Der Eintritt kostet 1,00 Euro.