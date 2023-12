Faszinierende Kunst aus Eis: Karls Eiswelt präsentiert „Metamorphose – Die unendliche Verwandlung“

Karls Eiswelt in Elstal, bekannt für seine magischen Erlebnisse, sprengt die Grenzen von Fantasie und Handwerkskunst. Monatlich wechselnde Eisskulpturen von weltbekannten Künstlern gestaltet, bieten den Besuchern stets neue, faszinierende Eindrücke. Unter dem Titel „Metamorphose“ erleben die Gäste nicht nur die Verwandlung der Eisskulpturen selbst, sondern auch die fortlaufende Entwicklung dieser einzigartigen Eiswelt.

Während die Besucher in der vorhergegangenen Eiswelt Märchenszenen sehen konnten, werden nun ganz unterschiedliche Figuren gestaltet: über Zirkusszenen bis hin zu Graf Dracula gibt es in über 20 Szenerien fantastische Arbeiten zu entdecken. „Es ist wie ein offenes Atelier der Künstler, in das die Besucher hinein schauen können“, so Othmar Schiffer-Belz, der Künstlerische Leiter der Eiswelten Rövershagen und Elstal. Er erklärte, dass die Idee hinter „Metamorphose“ aus dem Wunsch entstand, die Besucher immer wieder zu überraschen und eine immersive Erfahrung zu schaffen. Es ist eine Hommage an die Kreativität und die unendlichen Möglichkeiten, die einem die Welt des Eises bietet.

„Anstatt die Eiswelt wie gewohnt für wenige Wochen zu schließen und mit ganz neuen Eisfiguren wiederzueröffnen, können die Besucher bei der Metamorphose erstmals live dabei sein, wenn die Figuren restauriert und erschaffen werden. Das war ein großer Wunsch unserer Besucher. Hier kommt nichts aus dem Computer oder 3D-Drucker, hinter den Entwürfen und fertigen Figuren stehen echte Menschen. Davon können sich alle nun hautnah überzeugen,“ so Schiffer-Belz.

Die Produktionsprozesse sind äußerst vielfältig, wobei über 150 Tonnen Eis jedes Jahr angeliefert aber auch eigene Eisblöcke produziert werden mit einem Gewicht von bis zu 13 Tonnen. Die größte Herausforderung bei der Herstellung solcher massiven Eisskulpturen liegt in der Kälte, bei minus 8 Grad Celsius. Trotzdem betont Othmar Schiffer-Belz, dass dies eine unglaublich lohnende Herausforderung sei.

Die „Metamorphose“ bedeutet nicht nur die Erschaffung neuer Skulpturen, sondern auch die nachhaltige Nutzung des bereits existierenden Materials. Internationale Künstler wie Shinichi Sawamura aus Japan und John Yong Chong Ming aus Malaysia sind derzeit an diesem einzigartigen Projekt beteiligt. Ihre traumhaften Visionen und die der 22 weiteren Künstler aus elf Nationen fließen in die „Metamorphose“ ein und machen diese Ausstellung zu etwas ganz Besonderem.

Besucher haben die Möglichkeit, täglich Live-Eisschnitzen von 14 bis 15 Uhr zu erleben, was die „Metamorphose“ zu einer unvergesslichen Erfahrung macht. Hierbei darf selbst mit Werkzeug gemeinsam mit den Künstlern am Eisblock gearbeitet werden. Jeder Tag verspricht neue Abenteuer und die Gäste können in die Welt der unendlichen Verwandlung eintauchen. Karls Eiswelt bietet somit nicht nur eine außergewöhnliche Kombination aus Kunst und Handwerk, sondern auch eine nachhaltige und beeindruckende Erfahrung.

Fotos: Redaktion