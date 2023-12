Zum Jahresende verlässt Wieland Eschenburg die Stiftung Garnisonkirche Potsdam

Wieland Eschenburg, Vorstand für Kommunikation und Programm bei der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, beendet zum Jahresende 2023 seine berufliche Laufbahn und geht in den Ruhestand. Seit September 2015 war er leitend bei der Stiftung tätig. Er prägte die inhaltliche Konzeption des Projekts und trug durch sein Werben um Unterstützer und Förderer wesentlich zum Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam bei.

Wieland Eschenburg wurde 1959 in Rostock geboren. Nach Facharbeiterausbildungen zum Möbeltischler und zum Orgelbauer arbeitete er von 1980 bis 1990 als Orgelbauer im VEB Schuke-Orgelbau Potsdam. Von 1990 bis 1994 war er als Kulturdezernent der Landeshauptstadt Potsdam tätig, von 1995 bis 1998 als Persönlicher Referent des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg. Von 1998 bis 2004 leitete er das Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Potsdam. 2005 ging er als Vorstandssprecher der Brandenburgischen Kulturstiftung nach Cottbus und wechselte 2006 in die Leitung des Büros des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus. 2015 kam er als Vorstandsmitglied der Stiftung Garnisonkirche nach Potsdam zurück. Der Einsatz für den Wiederaufbau der Garnisonkirche war Eschenburgs zweites großes Kulturprojekt in Potsdam. Für sein ehrenamtliches Engagement zur Rettung des Belvedere auf dem Pfingstberg wurde er 2003 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet.

Wieland Eschenburg: „Die Stiftung ist gut aufgestellt. Ich weiß das Projekt bei meinen Kolleginnen und Kollegen sowie im Kuratorium in besten Händen, das macht den Abschied leichter. Ich gehe in großer Dankbarkeit und in dem Bewusstsein, dass mit dem Turm der Garnisonkirche 2024 ein einzigartiger Kultur-, Lern- und Erinnerungsort eröffnet. Künftigen Generationen aufzuzeigen, dass die Freiheit, in der wir hier leben, nicht selbstverständlich ist, war mir immer ein großes Anliegen.“

Der Vorstand und das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche Potsdam sowie die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.V. danken Wieland Eschenburg für seinen außerordentlichen Einsatz und die jahrelange gute Zusammenarbeit. Auf Wieland Eschenburg folgt im Vorstand der Stiftung Dr. Jan Kingreen, Pfarrer am Turm der Garnisonkirche Potsdam. Er wird ab 1. Januar 2024 das Gremium verstärken und den Bereich Programm verantworten.

Die Garnisonkirche Potsdam hat eine fast 300-jährige Geschichte. 1730 bis 1735 wurde sie unter Friedrich Wilhelm I. als Hof- und Garnisonkirche erbaut. Beim Luftangriff auf Potsdam wurde sie 1945 stark zerstört. 1950 wurde im Turm die Heilig-Kreuz-Kapelle eingeweiht, 1968 wurden auf Geheiß des SED-Regimes die Mauern des Kirchenschiffs und der Turm gesprengt. Seit 2017 baut die Stiftung Garnisonkirche Potsdam die Kirche wieder auf – äußerlich fast originalgetreu im barocken Stil, innen mit einem neuen Raum- und Nutzungskonzept. 2024 eröffnet der wiederaufgebaute Turm als Kultur-, Erinnerungs- und Lernort mit einer Ausstellung, Bildungsprogrammen, Diskussionen, Gottesdiensten und Konzerten. Die Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe wird barrierefrei zugänglich sein.

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam