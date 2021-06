Regenbogen-Farben: Stadt Teltow solidarisch mit München

Während des Vorrundenspiels der Fußball-EM zwischen Deutschland und Ungarn darf die Münchner Allianz-Arena auf Anweisung der UEFA nicht in den Regenbogenfarben leuchten, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in Ungarn zu protestieren. Als Protest gegen das Verbot werden nun andere Stadien bunt beleuchtet, und zahlrieche Kommunen erklären sich solidarisch – darunter die Stadt Teltow.

Am Rathaus der Stadt Teltow ist heute (Mittwoch, 23. Juni) die Regenbogenflagge gehisst worden. Auch auf der städtischen Webseite sowie den Auftritten der Stadt in den Sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter zeigt die Stadt derzeit den Regenbogen als Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Respekt. Damit schließt sich Teltow zahlreichen Städten, Gemeinden und Behörden an, die auf ähnliche Weise ihre Solidarität mit der Stadt München ausdrücken. Dort darf das Olympiastadion auf Weisung der UEFA nicht in den Regenbogenfarben erstrahlen. „Teltow nimmt sich die Freiheit, in die Bresche zu springen, und zeigt sich bunt. Ein Gruß nach München!“, heißt es aus dem Rathaus.

Unabhängig davon hatten die Teltower Stadtverordneten schon vor längerer Zeit beschlossen, regelmäßig in der Woche des Christopher Street Day (CSD) ein klares Zeichen für eine offene, bunte und vielfältige Stadtgesellschaft zu setzen.

Aus diesem Grund wird gemeinsam mit der Beauftragten für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Land Brandenburg, Manuela Dörnenburg, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreis Potsdam-Mittelmark, Mariana Siggel, und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Teltow, Janin Färber, am Freitag, 25. Juni, um 10:00 Uhr die Regenbogenflagge erneut gehisst.

Mit diesem Symbol für die Akzeptanz und Wertschätzung von Vielfalt bekennt Teltow ganz klar Farbe und macht sich stark für die Chancengleichheit von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten.

Zum Hintergrund:

Der CSD erinnert an die Willkür, mit der die New Yorker Polizei am 27. Juni 1969 in der Christopher Street gegen Homosexuelle vorging. Tagelange Krawalle, in denen sexuelle Minderheiten ein Ende der Diskriminierung forderten, waren die Folge und legten den Grundstein für die weltweit stattfindenden CSD-Demonstrationen.

Hissung der Regebogenflagge in Teltow

Zeit: Freitag, 25. Juni 2021, um 10 Uhr

Ort: Marktplatz am Neuen Rathaus in 14513 Teltow PM

Symbolbild: Pixabay.com