Neue Pflegedirektorin im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow begrüßt Birgit Reichert als neue Pflegedirektorin. Die 53-jährige, verheiratete Mutter einer 17-jährigen Tochter bringt langjährige Erfahrung und umfassende Leitungskompetenz in ihre neue Funktion ein.

Seit ihrem Examen im Jahr 1998 war Birgit Reichert in zahlreichen medizinischen Fachbereichen tätig und erwarb ein breites pflegerisches Spektrum. Zudem sammelte sie wertvolle Erfahrung beim Aufbau und der Einführung eines Belegungsmanagements.

Über 20 Jahre Führungserfahrung prägen ihren beruflichen Werdegang. Zuletzt war sie in der Pflegedirektion der Schlosspark-Klinik in Berlin Charlottenburg tätig und verantwortete dort zentrale pflegerische Leitungsaufgaben.

In ihrer neuen Rolle als Pflegedirektorin im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow möchte Birgit Reichert zunächst das Haus, die Mitarbeitenden und die bestehenden Strukturen intensiv kennenlernen: „Ich freue mich auf viele persönliche Begegnungen und den offenen Austausch. Gemeinsam möchten wir die Pflege im Haus weiterentwickeln und stärken.“

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit wird der Personalaufbau im Pflegebereich sein. Ziel ist es, die pflegerische Versorgung nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen.

„Frau Reichert vereint langjährige Leitungserfahrung mit fundierter pflegefachlicher Expertise. Dass wir sie für diese anspruchsvolle Position gewinnen konnten, freut uns außerordentlich. Sie wird die Pflegebereiche unseres Hauses nachhaltig stärken“, sagt Hanni Redel, kaufmännische Direktorin im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow. Geschäftsführer Dr. Ottmar Schmidt ergänzt: „Die Expertise von Frau Reichert und ihr strategischer Blick werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Pflege setzen.“

Foto: Diakonissenhaus Teltow