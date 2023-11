Wenn die Tage kürzer werden und die Adventszeit da ist, laden wieder kleine und feine Weihnachtsmärkte in der Region und schöne weihnachtliche Veranstaltungen zum Einstimmen auf die kommenden Festtage ein. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt:

Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem: ab 02. Dezember an den Adventswochenenden mit Handwerk, ­Selbstgemachtem, Bio-Leckereien, Basteln, Ponyreiten, Feuershow. Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin

Schönefelder Lichterfest: 03. Dezember ab 11:30 Uhr um die Dorfkirche mit Marktständen, Musik, Puppentheater, Basteln, Leckereien. Dorfkirche Schönefeld, Kirchstraße 2, 12529 Schönefeld

Adventsmarkt „Zauberplätzchen Rathausmarkt“: 03. Dezember ab 13:00 Uhr mit Kunsthandwerk, Basteleien, weihnachtlichen Leckereien. Rathausmarkt, 14532 Kleinmachnow

Großbeerener Adventsmarkt: 03. Dezember ab 14:00 Uhr mit Selbstgemachtem, Musik in der Schinkelkirche, weihnachtlichen Leckereien, Verlosung geschmückter Weihnachtsbäume. Dorfaue 16, 14979 Großbeeren

Adventsmarkt in Nuthetal: 03. Dezember ab 14:00 Uhr auf dem Bergholzer Dorfanger und in umliegenden Höfen mit ­Marktständen, Märchenerzählerin, ­Schwedenfeuer und Musik in der Dorfkirche. Schlüterstraße in Bergholz-Rehbrücke, 14558 Nuthetal

Lichterfest Stahnsdorf: 04. Dezember ab 15:00 Uhr, ­Rathausfoyer und Bibliothek. Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf

Weihnachtsmarkt am Jagdschloss Grunewald: 09./10. Dezember mit ­Marktständen, Kunsthandwerk, Geschenkideen, wandelnden Märchenfiguren. Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100, 14193 Berlin

Stahnsdorfer Adventsmarkt auf dem Dorfplatz: 10. Dezember ab 14:00 Uhr mit Marktständen, Feuerschale, Basteln, Musik. Am Dorfplatz, Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf

Teltower Weihnachtsmarkt: 17. Dezember ab 14:00 Uhr, in der Altstadt, im Bürgerhaus und um die St. Andreaskirche mit Kunsthandwerk, Selbstgemachtem, Basteln, Leckereien. Marktplatz 1–3, 14513 Teltow

Adventsmarkt auf dem Gutshof Genshagen: 17. Dezember ab 14:00 Uhr, im Ambiente der Alten Brennerei mit Verkauf, Kultur, Leckereien. Genshagener Dorfstraße 2–5, 14974 Ludwigsfelde

Havelländer Weihnachtscircus im MAFZ: 20. Dezember bis 07. Januar, täglich 16:00 Uhr, mit dem Circus Astoria und atemberaubender Show mit internationalen Artisten. MAFZ Erlebnispark Paaren, Gartenstraße 1 – 3, 14621 Schönwalde

