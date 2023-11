49ers empfangen effektive Hansestädter

Egal ob Advent oder nicht, Sonntags 16:00 Uhr ist Heimspielzeit für die TKS 49ers. Am 10. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB gastiert die BBG Herford bei den 49ers. Die Gäste stehen derzeit auf Tabellenrang 11, die Gastgeberbefinden sich trotz der letzten Niederlage weiterhin sechs Plätze darüber. Dennoch gibt es am Sonntag keinen klaren Favoriten und Spannung ist vorprogrammiert.

Am diesjährigen ersten Advent muss eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen reichen, denn pünktlich um 16 Uhr steht der nächste Punkt auf dem Programm: Heimspiel der TKS 49ers! Mit der BBG Herford empfängt die Mannschaft von Vladimir Pastushenko zwar erneut einen schlechter platzierten Gegner, jedoch keinesfalls einen schlechter besetzten. In Deutsch-Amerikaner Shawn Gulley haben die Gäste in der vergangenen Saison ihren Schlüsselspieler gefunden und auch über den Sommer halten können. Der Small Forward führt Herford bis dato mit überragenden 23,9 Punkten und 9,3 Rebounds pro Partie an. Mit seinem Punktewert ist er gleichzeitig Topscorer der gesamten Liga. Auf der Position des amerikanischen Imports gab es vor einigen Wochen bereits einen verletzungsbedingten Wechsel in den Reihen Herfords. In zwei absolvierten Spielen legte der neu verpflichtete Marquis Moore 9,5 Punkte und 6,5 Rebounds auf. Mit Julius Stahl (9,1 Punkte) befindet sich seit dieser Saison zudem ein ehemaliger ProB-Spieler des RSV Eintracht im Aufgebot der BBG. Trotz der bisherigen Ausbeute von nur drei Siegen aus neun Spielen ist Herford nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie sind derzeit nach Spitzenreiter Köln das zweiteffektivste Team der ProB Nord, was die Zweipunkte- sowie gesamte Feldwurfquote angeht. Von der Freiwurflinie weisen die Gäste sogar den Ligabestwert (76,6%) vor. 49ers-Co-Trainer Dorian Coppola ist bewusst, dass ein schweres Spiel auf sein Team zukommt: „Wir müssen diese Woche schaffen, unsere Stärken in der Offensive abzurufen und defensiv gegen ein körperlich starkes Herford gegenzuhalten.“ Umso bitterer ist es, dass die Coaches höchstwahrscheinlich weiterhin verletzungsbedingt auf Leo Hampl verzichten müssen. Paul Stegmann hingegen kommt seinem Comeback immer näher.

Tickets für das Spiel am 3. Dezember sind wie immer online oder spontan an der Tageskasse zu erwerben. Wer sich der Adventsverabredung nicht entziehen darf, kann immerhin nebenbei den Livestream auf Sportdeutschland.TV laufen lassen.

Foto: TKS 49ers