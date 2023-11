Einbrecher in Teltow und falsche Polizisten in Kleinmachnow

Am Dienstag waren Einbrecher in Teltow schon vormittags tätig. Über ein rückwärtiges Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten gezielt nach gewinnbringenden Gegenständen. Zum Diebesgut konnten während der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich bereits auf mehrere hundert Euro. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker beauftragt. Der Sachbereich Prävention die PI Potsdam bietet sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich Einbruchschutzberatungen an. Die Mitarbeiter beraten kostenfrei und neutral vor Ort.

Eine 80-jährige Frau aus Kleinmachnow wurde Opfer eines Telefonbetruges. Die Frau erhielt einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten, die ihr mitteilten, dass sie und ihre Wertsachen in Gefahr seien. Im Laufe des geschickt geführten Gesprächs gelang es den Betrügern, die Frau dazu zu bringen, Informationen über ihr Vermögen preiszugeben. Außerdem verabredete sich die Frau mit den falschen Polizisten zur Übergabe von Geld, Wertgegenständen und Bankkarten. Zur Übergabe der Gegenstände wurde ein Zeitpunkt vereinbart und ein Mann erschien an der Haustür der Dame. Auch diesem gelang es, die Täuschung aufrechtzuerhalten und der Frau ihre Wertsachen zu entreißen. Sie ließ den Mann auch kurz in ihre Wohnung, nachdem er sich mit einem gefälschten Ausweis ausgewiesen hatte. Das Opfer beschreibt den Mann als etwa 190 cm groß, von kräftiger Statur und zwischen 45 und 50 Jahre alt. Nach Angaben der Frau handelte es sich um einen südländisch aussehenden Mann mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren und einem Dreitagebart. Er war mit einer dunkelbraunen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann und wegen des Betrugsdeliktes.

Die Polizei rät sich niemals auf solche oder ähnliche dubiosen Geldforderungen, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer einzulassen. Die Polizei fordert Bürger auf niemals am Telefon ihre finanzielle Situation zu schildern oder ihre Geldverstecke zu verraten. Im Zweifelsfall sollte das Telefonat beendet werden!

Foto:Pixabay.com