Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet

Laut Deutschem Wetterdienst werden für Brandenburg am 30. Mai lokal begrenzte, unwetterartige Gewitter mit Starkregen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde erwartet.

Unter Tiefdruckeinfluss bestimmt feuchte, mäßig warme und teils gewitteranfällige Luft das Wetter in Brandenburg und Berlin. Ab den Mittagsstunden bis zum Abend lokal begrenzte unwetterartige Gewitter mit Starkregen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde. Bei mehreren Gewittern an einem Ort oder Starkregen über mehrere Stunden sind lokal auch Mengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Schwerpunkt der Gewittertätigkeit aus heutiger Sicht der Nordosten Brandenburgs (Landkreise Uckermark, Oberhavel, Barnim, Märkisch Oderland) sowie die Gebiete vom Havelland über die Stadt Brandenburg bis zum Fläming.

Foto: Pixabay.com