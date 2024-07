Wetter in der Region – Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet

Unter Tiefdruckeinfluss ist das Wetter am 10. Juli und in den kommenden Tagen wechselhaft. In der nach Berlin und Brandenburg eingeflossenen sehr warmen und feuchten Luftmasse kommt es wiederholt zu teils kräftigen Schauern und Gewittern.



Heute Vormittag von Westen her zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Dabei lokal Starkregen, Sturmböen bis 85 km/h und Hagel. Aus heutiger Sicht vor allem im Nordosten Brandenburgs am Mittag und frühen Nachmittag lokal unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen zwischen 30 und 40 l/qm in kurzer Zeit und lokal größerem Hagel um 2 cm, vereinzelt schwere Sturmböen um 90 km/h . Am späten Nachmittag von Westen her etwas nachlassende Gewitterneigung. Am Abend und in der Nacht zum Donnerstag weitere einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag lokal erneut Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagmorgen zeitweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.

