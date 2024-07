Rekorde beim Stadtradeln in Teltow und Kleinmachnow

Mit der gemeinsamen Siegerehrung im Freibad Kiebitzberge fand am 9. Juli die Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN in Teltow und Kleinmachnow ihren gebührenden Abschluss. Gemeinsam gegeneinander und vereint im Wettstreit sind Teltow und Kleinmachnow zusammen angetreten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die drei radelaktivsten Teams, die drei Teams mit den radelaktivsten Mitgliedern, die jeweils fünf besten STADTRADLER sowie die besten Kitas und Schulen in vier Kategorien ausgezeichnet.

Die Stadt Teltow nahm bereits zum sechsten Mal an der Aktion teil. Im Rahmen der dreiwöchigen Kampagne, welche den Zeitraum vom 3. bis zum 23. Juni umfasste, wurden in Teltow insgesamt 79.687 Kilometer von 481 aktiven Radfahrerinnen und Radfahrern zurückgelegt. Dies entspricht einer Reduktion von 13 Tonnen CO₂. Im Vorjahr wurden 378 aktive Radelnde registriert, die insgesamt 78.244 Kilometer zurücklegten.



In Teltow und Kleinmachnow wurden in diesem Jahr 81 Teams mit insgesamt 1.552 aktiven Radelnden registriert, die zusammen 243.066 Kilometer zurücklegten. Dadurch konnten 13 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden, was in etwa dem Gewicht von zwei Elefanten entspricht.

Die drei radelaktivsten Teams aus dem Wettstreit Teltow & Kleinmachnow



Platz 1

Förderverein der Ev. Ursula-Wölfel- Grundschule (Teltow)

11.558 km

94 aktive Radelnde

123 km pro Kopf

Platz 2

Rathaus Kleinmachnow

(Kleinmachnow)

9.776 km

47 aktive Radelnde

208 km pro Kopf

Platz 3

Roten Radler (Teltow)

4.919 km

19 aktive Radelnde

259 km pro Kopf

Fotos: Stadt Teltow