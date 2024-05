Initiative Familie in LU e.V. übergibt Buddelkisten an die LWG eG

Pünktlich zur Buddelsaison übergab die Initiative Familie in LU e.V. am 29. Mai der Ludwigsfelder Wohnungsgenossenschaft eG drei nagelneue Buddelkisten mit Sandspielzeug für die Spielplätze in der Friedrich-Engels-Straße, Toni-Stemmler-Straße und Ernst-Schneller-Straße. Finanziert wurden die Kisten aus Fördermitteln der MBS Potsdam.



„Die Buddelkisten wurden bereits von vielen Familien angefragt. Ab sofort kann mit viel Spaß und Freude gebuddelt werden. Ein großes Dankeschön geht an die MBS Potsdam, die LWG eG sowie die Firma ASS Spielplatzservice aus Bischofswerda für den fachgerechten Einbau“, so Jacqueline Mahn, Mitglied der Initiative Familie in LU e.V. Aktuell stehen damit 20 TÜV-geprüfte Buddelkisten auf Spielplätzen in und um Ludwigsfelde. Die genauen Standorte sind online zu finden.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.