Kita „Am Dahlienweg“ bei ihrem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet

Geschätzte 500 Gäste besichtigten am Tag der offenen Tür zwischen 10.00 und 16.00 Uhr die Räumlichkeiten der neuen Kindertagesstätte „Am Dahlienweg“. Geführt wurden sie von Kita-Leiterin Nicole Hinze und ihrer Stellvertreterin Miriam Fischer. Gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Anja Knoppke, die in Vertretung des Bürgermeisters das Grußwort sprach, durchschnitten sie ein symbolisches Band an der Eingangstür ─ und die eigens gebackene Festtagstorte mit Kita-Motiv.

Eltern, Vertreter der Kommunalpolitik, Nachbarn – sie alle konnten sich am am 23. September davon überzeugen, dass die Kita sowohl baulich als auch pädagogisch bestens ausgestattet ist. Die mittlerweile neunte städtische Kita hat viel zu bieten, und doch fehlt ihr noch etwas Entscheidendes: ein dauerhafter Name. Erste Favoriten kristallisierten sich unter den Gästen des Tages der offenen Tür heraus. Zur Ideenfindung war eigens eine kleine Abstimmungsbox aufgestellt worden, in die zahlreiche Vorschläge eingeworfen wurden. Die Favoriten sollen demnächst online zur Abstimmung gestellt werden. Technisch wird dies wieder über das rechtssichere Abstimmungssystem „Polyas“ abgewickelt. So hat die Gemeinde bereits über die Zukunft der Waldschänke und das Gemeindeentwicklungskonzept INSEK abstimmen lassen.

Highlights der Einrichtung sind eine Kinderküche mit Restaurant und Kreativbereich sowie eine Indoor-Rutsche im Foyer und ein großzügiger Garten.

Bis zu 153 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter können in der Kita in der Blumensiedlung betreut werden. Rund 8,2 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, davon 1,5 Millionen Euro Fördermittel des Landes Brandenburg. Mitte August 2023 startete der Betreuungsbetrieb mit zunächst 15 Kindern im Krippen- und Kindergartenalter. Insgesamt werden in der Kita bald neun Kindergruppen im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt betreut, davon drei Krippen- und sechs Kindergartengruppen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr.

Highlights der Innen- und Außenausstattung sind zwei Therapieräume für Inklusionsbedarf, ein Bewegungsraum mit Sportboden, eine Innenrutsche im Foyer für kleine und große Kinder (derzeit wegen ausstehender Gewährleistungsarbeiten noch nicht freigegeben) sowie ein Mehrzweckraum, der auch als Kinderrestaurant mit angeschlossener Ausgabeküche genutzt werden kann. Eine Außenrutsche direkt von der Loggia in den Garten ist bestellt, aber noch nicht geliefert. Alle Räume sind an eine Lüftungsanlage angeschlossen. Durch eine Tiefenbohrung und eine Wärmepumpe kann das Gebäude nicht nur im Winter energiesparend geheizt, sondern auch im Sommer angenehm gekühlt werden. Von außen sichtbar sind eine Photovoltaikanlage, ein Gründach, ein Sandkasten mit Sonnensegel, ein Natur- und Erlebnispfad sowie eine barrierefreie Wassermatschanlage.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf