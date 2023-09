Arbeitslosigkeit in der Region weiter auf niedrigem Niveau

Im September waren 18.315 Personen in der Region arbeitslos. Das sind 527 weniger als im August und 814 mehr als ein Jahr zuvor. Trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und Energiekostendrucks sinken die Arbeitslosenzahlen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin stabil. Zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

„Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Region suchen in vielen Bereichen händeringend nach Personal“, so Dr. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. Insgesamt waren im September 7.841 Arbeitsstellen als offen gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der neu gemeldeten Stellen leicht rückläufig. Im September meldeten die Unternehmen 935 neue offene Arbeitsstellen, 404 weniger als im August. Dr. Tassinopoulos appelliert an alle Job-Suchenden: „Nutzen Sie die Chance, zeigen Sie ihre Talente und bewerben Sie sich. Wer sich für einen Job qualifizieren möchte, kann sich jetzt in der Arbeitsagentur beraten lassen.“

Die Arbeitslosenquote ist bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren um 0,4 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl um 174 Personen erhöht.

„Alle jungen Menschen, die noch eine Ausbildungsstelle suchen, können sich jetzt noch für einen Start in die Ausbildung bewerben. In nahezu allen Branchen suchen die Betriebe weiterhin nach motivierten Auszubildenden. Die Anstrengung lohnt sich“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. Weiter gibt Herr Dr. Tassinopoulos den Tipp, dass die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Jugendberufsagenturen gern bei der Suche unterstützen. „Wer noch unschlüssig ist oder Hilfe benötigt, sollte jetzt unbedingt einen Termin mit seiner Beraterin oder seinem Berater vereinbaren.“

