Regionale Gewerbemesse in Stahnsdorf am 30. April

Am 30. April stellen sich regionale Unternehmen in Stahnsdorf vor. Veranstaltungsort für den „Marktplatz 2.0“ ist der überdachte Selgros-Parkplatz in der Ruhlsdorfer Straße.

Nach einer sehr erfolgreichen Veranstaltung im August 2021 will der Regionale Gewerbeverein (RGV) nun am 30. April 2022 von 12:00 bis 18:00 Uhr wieder durchstarten. Geplant sind nicht nur viele Stände mit Firmen aus der Region auf dem überdachten Parkplatz, sondern auch ein interessantes Rahmenprogramm. Unternehmer sind eingeladen, sich auf dem Podium und in Workshops zu den Kernthemen Azubi-Werbung, Digitalisierung und Fachkräftesicherung auszutauschen.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt: Neben Getränken wird Streetfood angeboten. Gegen 19:00 Uhr beginnt schließlich der Tanz in den Mai. Olaf Binek, der Vorsitzende des Gewerbevereins freut sich: „Wir haben schon viele Interessenten. Wer aber noch mitmachen möchte, der ist herzlich willkommen.“ Anmeldungen können telefonisch unter 03329 6641690 oder per E-Mail an vorstand@rgv-online.de vorgenommen werden. Veranstaltungsort ist das Selgros-Gelände, Ruhlsdorfer Str. 76, 14532 Stahnsdorf. PM/ph

Symbolbild: Pixabay.com