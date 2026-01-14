Falsche Handwerker in Stahnsdorf unterwegs         

Am 13. Februar klingelte es an der Wohnungstür einer 85-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in Stahnsdorf. Zwei Männer stellten sich als Klempner vor und behaupteten, sie müssten wegen eines Wasserschadens in der Wohnung der Frau nachsehen. Dazu sollten die Wasserhähne in der Wohnung aufgedreht werden. Die aufmerksame Seniorin bemerkte jedoch, dass einer der Männer begann, einen Schrank im Nachbarraum zu durchsuchen. Daraufhin verwies sie die Personen aus der Wohnung. Diesem Wunsch kamen die beiden Männer nach und entfernten sich zügig in unbekannte Richtung. Was gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Polizisten nahmen vor Ort eine Anzeige auf.

Foto: Pixabay.com