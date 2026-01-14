Mittwoch, Januar 14, 2026
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
Polizei Region Potsdam Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf
PolizeiSicherheitStahnsdorf

Falsche Handwerker in Stahnsdorf unterwegs         

Redaktion

Am 13. Februar klingelte es an der Wohnungstür einer 85-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in Stahnsdorf. Zwei Männer stellten sich als Klempner vor und behaupteten, sie müssten wegen eines Wasserschadens in der Wohnung der Frau nachsehen. Dazu sollten die Wasserhähne in der Wohnung aufgedreht werden. Die aufmerksame Seniorin bemerkte jedoch, dass einer der Männer begann, einen Schrank im Nachbarraum zu durchsuchen. Daraufhin verwies sie die Personen aus der Wohnung. Diesem Wunsch kamen die beiden Männer nach und entfernten sich zügig in unbekannte Richtung. Was gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Polizisten nahmen vor Ort eine Anzeige auf.

Foto: Pixabay.com

Das könnte dir auch gefallen

49ers sichern Klassenerhalt durch Sieg gegen Eagles

Redaktion

Leuchtende Himmelserscheinung über unserer Region sichtbar

Redaktion
Riga (Image by NakNakNak {CC0 Public Domain] via Pixabay)

Vom „ClaB“ nach Lettland: Stahnsdorfer Jugendliche in der weiten Welt

Redaktion