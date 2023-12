Weihnachtsbaum auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow vom Sturm umgeknickt

Auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow ist am 21. Dezember der Weihnachtsbaum umgestürzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Auch am 22. Dezember müssen sich die Menschen in der Region auf stürmisches Wetter einstellen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Kleinmachnow von einer Sturmböe umgeworfen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Gemeinde Kleinmachnow mitteilte, doch der Schreck saß tief, denn der Wochenmarkt wurde gerade abgebaut. Eine Weihnachtsbude wurde unter dem umgestürzten Baum begraben. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow war sofort vor Ort, um den Bereich um den Baum abzusichern. Warum der Stamm brechen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Feuerwehr musste in den vergangenen Stunden zu mehreren Dutzend Einsätzen ausrücken. Verletzt wurde auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow niemand.

Für heute warnt der Deutsche Wetterdienst für Brandenburg vor Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h, lokal eng begrenzt noch schwere Sturmböen bis 95 km/h aus West bis Nordwest. Am Nachmittag und Abend zögerliche Windabnahme, dann zeitweise noch Sturmböen 50-70 km/h, in der Nacht zum Samstag kaum Änderung. Am Samstagvormittag weitere Windabschwächung, dann nur noch stellenweise Sturmböen aus West, im Tagesverlauf vollständige Abschwächung. Am Sonntag erneut Sturmböen.

In der Nacht zum 23. Dezember ist mit leichtem Frost bis -1 Grad zu rechnen. Samstagmorgen vom Fläming bis zum Elbe-Elster-Kreis vorübergehend nasser Schneefall, lokal und kurzeitig Glättebildung nicht ausgeschlossen, rasch in Regen übergehend.

Fotos: Gemeinde Kleinmachnow