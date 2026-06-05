Feelgood-Center Kleinmachnow wird neuer Partner von EGYM – Wellpass Neues Bewegungsangebot für Arbeitnehmer und Familien in der TKS-Region



Das erst Mitte April eröffnete Feelgood-Center Kleinmachnow erweitert sein Gesundheits- und Bewegungsangebot: Seit dem 1. Mai ist das Boutique-Studio für Bewegung und Begegnung offizieller Kooperationspartner von EGYM Wellpass.

Damit erhalten ab sofort auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen in der Region Zugang zum neuartigen Feelgood-Konzept aus Norwegen. Mit der Kooperation verbindet das Feelgood-Center Kleinmachnow modernes betriebliches Gesundheitsmanagement mit einem völlig anderen Ansatz als klassische Fitness-Studios. Statt Leistungsdruck, lauter Trainingsflächen oder termingebundener Kurse stehen hier einfache Beweglichkeit, Muskelaufbau und Wohlbefinden sowie eine angenehme und ruhige Trainingsatmosphäre im Mittelpunkt. „Viele Menschen möchten sich bewegen und fit bleiben, fühlen sich in klassischen Fitnessstudios aber nicht wohl oder finden im Alltag keine passende Lösung“, erklärt Sven Kaiser, Inhaber und Center-Manager des Feelgood-Centers Kleinmachnow. „Gerade Menschen im Homeoffice, Berufstätige mit wenig Zeit oder junge Mütter nach einer Geburt suchen häufig nach einem unkomplizierten und motivierenden Angebot für regelmäßige Bewegung und Krafttraining ohne Leistungsdruck.“

Das Feelgood-Konzept stammt ursprünglich aus Norwegen und wird bereits erfolgreich in Skandinavien, Österreich, der Schweiz und seit einiger Zeit auch in Deutschland betrieben. Im Mittelpunkt steht ein leicht verständlicher Trainingszirkel mit zwölf besonders einfach bedienbaren Geräten. Das Training dauert nur rund 40 Minuten und eignet sich ausdrücklich auch für Menschen ohne klassische Fitness-Erfahrung.

Mit der Integration von EGYM Wellpass können nun viele Arbeitnehmer aus der TKS-Region das Angebot über ihre Arbeitgeber nutzen.

EGYM Wellpass gehört zu den führenden Firmenfitness-Netzwerken in Deutschland und ermöglicht Beschäftigten den Zugang zu tausenden Sport-, Fitness- und Gesundheitseinrichtungen bundesweit – häufig als geförderte Gesundheitsleistung des Arbeitgebers.

Das Feelgood-Center Kleinmachnow versteht sich dabei nicht nur als Trainingsort, sondern bewusst auch als Ort der Begegnung und Motivation. Ziel ist es, Menschen langfristig dabei zu unterstützen, gesund, mobil und aktiv zu bleiben – unabhängig von Alter oder Fitnesslevel.

Interessierte können kostenlose Probetrainings jederzeit online buchen.

Foto: Yseah Hartung, Sales-Manager EGYM-Wellpass, Sven Kaiser, Inhaber Feelgood-Center Kleinmachnow