Junge Menschen setzen auf´s Handwerk: Sommerferien bieten jetzt noch Chancen für Jugendliche und ihre Eltern

Mit den Sommerferien beginnt für viele Jugendliche und ihre Familien die letzte Phase der Berufsorientierung. Während zahlreiche Schulabgänger bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, suchen andere weiter nach dem passenden Beruf – dabei gibt es noch viele freie Plätze.

Die aktuellen Ausbildungszahlen der Handwerkskammer Potsdam zeigen eine erfreuliche Entwicklung: Mehr junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung im Handwerk. Bis zum 30. Juni 2026 wurden im Kammerbezirk 473 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das sind 26 mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Plus von 5,9 Prozent. Auch die Gesamtzahl aller Ausbildungsverhältnisse stieg auf 3.519.

Die Zahlen machen deutlich, dass sich wieder mehr junge Menschen bewusst für den Weg ins Handwerk entscheiden. Gerade in einer Zeit, in der viele Familien neu über berufliche Sicherheit, Zukunftsperspektiven und den Wert praktischer Fähigkeiten nachdenken, gewinnt die duale Ausbildung wieder an Bedeutung. Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt. Umso wichtiger werden Berufe, in denen technisches Verständnis, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und praktisches Können zusammenkommen.

Steffi Amelung, Abteilungsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer Potsdam, sagt dazu: „Wir freuen uns über die positive Entwicklung. Sie zeigt, dass sich viele junge Menschen bewusst für die Chancen entscheiden, die das Handwerk bietet. Gleichzeitig möchten wir die Sommerferien nutzen, um auch Eltern zu ermutigen, gemeinsam mit ihren Kindern einen Blick auf die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu werfen. Künstliche Intelligenz wird unsere Betriebe künftig in vielen Bereichen unterstützen und Arbeitsabläufe erleichtern. Sie kann Informationen auswerten oder Prozesse optimieren. Sie ersetzt aber keine Menschen, die intelligente Gebäude vernetzen, moderne Energie und Wärmesysteme fachgerecht installieren, Präzisionsarbeit an hochkomplexen Fahrzeugen leisten oder mit handwerklichem Können dazu beitragen, dass Menschen besser sehen, hören oder sich bewegen können. Genau dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte. Das Handwerk verbindet Innovation mit Praxis und bietet jungen Menschen hervorragende Zukunftsperspektiven.“

Aktuell sind in der Ausbildungsbörse der Handwerkskammer Potsdam noch rund 900 freie Ausbildungsplätze und fast 800 Praktikumsplätze gemeldet. Wer sich in den Sommerferien für eine Ausbildung entscheidet, hat deshalb gute Chancen, den passenden Betrieb zu finden. Das Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Potsdam unterstützt Jugendliche und ihre Eltern kostenfrei: von der Berufsorientierung über die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb bis zum Matching mit Unternehmen und Fragen rund um die Bewerbung.

Besonders attraktiv für Absolventen mit Abitur oder Fachabitur ist das Duale Studium, das die Ausbildung in einem Handwerksbetrieb mit dem Studium an einer Universität oder Fachhochschule verbindet. Die zweigleisige Ausbildung garantiert im späteren Berufsleben größere Flexibilität, bessere Jobsicherheit und gute Verdienstchancen.

Auf der Website https://www.mach-es-in-brandenburg.de/ausbildungsatlas/ kann man herausfinden, welche Betriebe in der Region noch freie Ausbildungsplätze haben. Demnach gibt es etliche Betriebe, die jungen Leuten jetzt gute Chancen bieten – einfach nachschauen und Kontakt aufnehmen!

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